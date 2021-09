Covid. Teatro e cinema, Matteo Forte (Nazionale e Lirico): su ampliamento pubblico consenso unanime

A Milano vola prevendite musical 'PRETTY WOMAN' (15.000 biglietti)

“Un consenso, pressoché unanime, che ci lascia ben sperare per l’immediato futuro”. Così Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri di Milano ‘Nazionale’ e ‘Lirico’, commenta le prese di posizione per l’aumento della capienza di teatri e cinema del ministro Fabiana Dadone, della vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, e del sindaco di Milano, Beppe Sala, che dopo il ministro Dario Franceschini si dichiarano assolutamente favorevoli a questa soluzione.

Matteo Forte, che in queste settimane ha anche lanciato la piattaforma social ‘heArt’ dedicata agli amanti di ogni forma d’arte (già oltre 10.000 i follower), conferma che la voglia di tornare ad assistere a spettacoli in presenza “è forte e inequivocabile”.

“Un esempio su tutti – conclude Matteo Forte – per il per musical ‘Pretty Woman’, che esordirà al ‘Nazionale’ di Milano il 28 settembre e resterà in scena fino all’8 gennaio, c’è un’attesa crescente. In prevendita sono già stati acquistati oltre 15.000 biglietti”. “Il green pass piace, le persone – conclude Matteo Forte – apprezzano ogni strumento che contribuisce a garantire sicurezza”.