Champions League: Spettacolo ad Anfield Road tra Milan e Liverpool. Tonfo Inter al Meazza

Mercoledì di Champions, piuttosto pirotecnico per il Milan che nel Gruppo B, affronta in trasferta nella Bolgia di Anfield Road il Liverpool. Pioli farà a meno di Ibrahimovich e punta su Leao e Saelemaekers sulle fasce a supporto di Rebic punta centrale con alle spalle Diaz sulla trequarti. Kloep parte con Origi in avanti, Salah e Jota a supporto. Centrocampo con Keita e Fabinho a supporto di Capitan Henderson.

Gara che si infiamma subito con l’autogoal di Tomori che porta in vantaggio i Reds. Milan molto determinato nell’affrontare le continue pressioni della batteria di centrocampo britannica, con un Diaz che si fa valere anche in copertura. Al minuto 14 il portiere rossonero Maignan para un rigore a Salah, pareggio raggiunto al minuto 42 con Rebic e due minuto dopo Diaz porta il Diavolo in vantaggio.

Dura poco l’euforia del Milan, in quanto Salah, riesce a riportare il match in parità con un tocco di esterno. Jordan Henderson con un potente destro al volo sigla il tre a due finale. Milan, sconfitto ma a testa alta,la nota positiva per Pioli, sarebbe Maignan un gran bel portiere. Tomori da rivedere.

A San Siro, pesante sconfitta per l’Inter che nel Gruppo D, seppur di misura viene superata dal Real Madrid grazie ad un goal di Rodrigo. Neroazzurri, in palla e ben messi in campo con Brozovich, Dzeko e Martinez piuttosto pericolosi in varie occasioni. Madrileni, attenti e velenosi nelle ripartenze con Casemiro e Benzema pericolosi in area avversaria. Nei minuti finali, Rodrigo, spegne le aspettative di tutti, quando si pensava ad un pareggio. Tra i madrileni, determinante il portiere Courtois che ha neutralizzato due occasioni per l’Inter portate avanti da Dzeko e Martinez.