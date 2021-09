Dal 15 ottobre Ita decolla: tutte le novità sulle nuove rotte

Pochi voli, la maggior parte tra Linate e Fiumicino. Non ci sono voli per la Sardegna, né viaggi intercontinentali. I collegamenti con l’estero sono assicurati solo su Roma e Milano. La situazione emerge da un’analisi del Sole 24 Ore sui voli di Ita, la nuova compagnia che prenderà il posto di Alitalia dal 15 ottobre prossimo.

Il collegamento tra Linate e Fiumicino è il volo più frequente. Ci sono 18 voli di andata e altrettanti di ritorno. I prezzi dei voli da Fiumicino a Linate vanno da un minimo di 64 euro a un massimo di 139. Il primo parte alle 6:30 e arriva alle 7:40. Da Milano il primo volo parte alle 7 e arriva a Fiumicino alle 8:10. I prezzi vanno da 42,98 euro a 117,98.

Per le destinazioni in Sardegna e Comiso (Ragusa), al momento Ita non può operare. “I collegamenti in regime di oneri di servizio pubblico tra Fiumicino/Linate e gli aeroporti di Alghero, Cagliari, Olbia e Comiso non sono al momento in vendita poiché Ita non è assegnataria di tali collegamenti e non può automaticamente rilevarli nel momento in cui Alitalia cesserà le operazioni”, si legge sul sito.

Per Napoli ci sono sette collegamenti al giorno ma con partenza solo da Milano Linate, sei nella direzione contraria. Il primo volo da Napoli parte alle 9:05 e arriva alle 10:25. I prezzi riferiti al 15 ottobre vanno da circa 35 euro a 115 in entrambe le direzioni.

Sulla tratta Linate–Palermo ci sono sei voli al giorno, cinque nella direzione opposta. Il primo collegamento da Punta Raisi parte a mattina inoltrata, alle 10:55, e arriva alle 12:30. Da Fiumicino a Catania ci sono cinque collegamenti, uno in meno dalla città siciliana.

Tra Milano e Bari ci sono sette voli ogni giorno, sei nella direzione opposta. Solamente uno il collegamento dal capoluogo pugliese a Roma. Da Fiumicino i voli al giorno sono due. Per raggiungere tutte le altre città italiane da Bari bisognerà fare scalo.

Per volare da Torino verso le città italiane che non siano Milano o la Capitale si impiegheranno tempi lunghi. Per esempio, per i collegamenti tra il capoluogo piemontese e la Sicilia bisognerà fare scalo a Fiumicino e impiegare tre o quattro ore di viaggio.

I voli per l’estero sono pochi, partono tutti da Roma o Milano e spesso obbligano i passeggeri a fare scalo. Da Fiumicino a Londra Heathrow c’è un solo volo diretto, da Milano due. Solo due i voli diretti da Fiumicino a Parigi Charles De Gaulle, uno da Linate. Ci sono poi collegamenti per Ginevra e Tirana.

Fino ad ora fuori dall’Europa Ita vende voli solo per Il Cairo, Tel Aviv e Tunisi. Per Tel Aviv e Tunisi c’è un solo volo al giorno per destinazione e solo da Roma Fiumicino.

La società aveva annunciato che tra le prime destinazioni ci sarebbero state città come New York, Boston, Miami, Tokyo e Algeri. Ma allo stato delle cose, Ita non ha ancora le autorizzazioni per programmare i voli.

“Ita sta completando il processo di certificazione necessario per avviare la commercializzazione e prevede di mettere in vendita i biglietti per tali Paesi quanto prima”, si legge sul sito. Dopo il 15 ottobre, chi avrà necessità di viaggiare oltreoceano, dovrà farlo con le altre compagnie.