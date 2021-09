Le vendite alimentari britanniche all’UE hanno subito un “disastroso declino”

Allo stesso tempo, è altamente improbabile che l’aumento delle vendite a clienti extra UE come Australia e Cina compensi il calo: un’ammaccatura nelle speranze del governo britannico di Boris Johnson che le perdite dell’UE possano essere compensate da nuovi accordi commerciali.

Secondo il DFF, le vendite di carne bovina e formaggio hanno sofferto maggiormente, mentre due prodotti, salmone e whisky, hanno aumentato le vendite. Questi ultimi sono entrambi prodotti principalmente dalla Scozia, dove il 62% dei cittadini che hanno votato si è opposto alla Brexit e dove i sondaggi indicano che una maggioranza ristretta vorrebbe ora ottenere l’indipendenza e rientrare nell’UE.

” Il ritorno alla crescita delle esportazioni verso i mercati extra-UE è una buona notizia, ma non compensa la disastrosa perdita di 2 miliardi di sterline nelle vendite all’UE”, ha affermato Dominic Goudie, responsabile del commercio internazionale presso il FDF.

“Dimostra chiaramente le gravi difficoltà che i produttori del nostro settore continuano ad affrontare e l’urgente necessità di ulteriore supporto specialistico. Allo stesso tempo, stiamo assistendo a carenze di manodopera in tutta la catena di approvvigionamento alimentare e delle bevande del Regno Unito, con conseguenti spazi vuoti sugli scaffali dei negozi del Regno Unito, interruzioni delle consegne e diminuzione della produzione. A meno che non vengano prese misure per affrontare questi problemi, la capacità delle aziende di soddisfare gli ordini di esportazione vitali ne risentirà”.

John Whitehead della Food & Drink Exporters’ Association (FDEA) ha attribuito ad altri fattori il calo delle vendite nel continente.

“Così tanti fattori continuano a influenzare il calo del valore delle esportazioni di cibi e bevande nel Regno Unito, con le sfide della catena di approvvigionamento e l’incapacità di connettersi faccia a faccia con i clienti che si aggiungono alle difficoltà”, ha affermato.

“Il supporto su misura della FDA alla sua comunità di membri è una risorsa preziosa per identificare nuove opportunità e accelerare l’ingresso nel mercato. Fa piacere quindi vedere una crescita delle vendite verso i paesi extra UE. Tuttavia, ciò non sostituisce in alcun modo la perdita di 2,2 miliardi di sterline di vendite nell’UE dal 2019. Vi sono prove crescenti che la complessità del commercio con l’UE ha portato le imprese a trasferire le attività in Europa e gli importatori alla ricerca di fornitori alternativi, contribuendo alla calo in corso sia delle esportazioni britanniche che dei posti di lavoro britannici”.

I dati del DFF mostrano i guadagni di solo due tipi di prodotti. Negli altri settori, i più colpiti sono le carni bovine, in calo del 37%, i formaggi in calo del 34% e latte e panna in calo del 19% nel primo semestre 2021 rispetto ai primi sei mesi del 2019.

Tra i mercati che mostrano il calo maggiore ci sono la Spagna (54%), l’Italia (50%) e la Germania (49%).

Da gennaio di quest’anno, gli esportatori hanno dovuto affrontare ulteriori pratiche burocratiche e costi amministrativi a causa dell’accordo Brexit. Un altro problema sono i cosiddetti controlli fisici sanitari e fitosanitari (SPS) sfuggiti al Regno Unito durante la sua adesione all’UE, che ora portano i camion nei porti della Manica a dover scaricare completamente o parzialmente se c’è qualche problema con i loro documenti.