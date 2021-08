Serie A: l’Inter si conferma a Verona, l’Udinese batte 3 a 0 il Venezia

L’Inter batte il Verona 3-1 in un anticipo della seconda giornata di Serie A e si porta in vetta alla classifica a punteggio pieno, con sette reti fatte e una subita, quella di Ilic nel primo tempo dell’incontro al Bentegodi. Nella ripresa, ci pensa subito Lautaro a pareggiare, poi a 15′ dalla fine lascia il posto al neo arrivato Correa che completa la rimonta segnando al 38′ e al 49′.

Udinese – Venezia 3-0

L’Udinese ha battuto il Venezia 3-0 in un anticipo della seconda giornata del campionato di calcio di Serie A. In gol nel primo tempo Pussetto, nella ripresa Deulofeu e, nel recupero, Molina. Per i veneti è la seconda sconfitta dopo quella col Napoli, mentre i friulani, reduci sal prestigioso 2-2 con la Juve ancora di Cristiano Ronaldo, salgono a 4 punti in classifica.

Chievo: rigettato l’ultimo ricorso

Anche il Consiglio di Stato, dopo il Tar del Lazio, ha rigettato l’ultimo ricorso presentato dal Chievo Verona contro la decisione della Figc di estromettere la società dalla serie B. L’ordinanza è stata depositata oggi.

Per il collegio dei giudici amministrativi nel ricorso “difetta il requisito del ‘fumus boni iuris’, da cui il rigetto dell’appello cautelare della società clivense.