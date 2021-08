Tragedia a Soverato. Una ventenne sbranata dai cani di montagna nelle Serre

Sbranata da alcuni cani di montagna. Una giovane di Soverato, 20 anni, Simona Cavallaro, era in gita con alcuni amici, nelle Serre calabresi, nell’area picnic di Monte Fiorino a Satriano. https://www.lanuovacalabria.it/tragedia-a-soverato-una-ventenne-sbranata-dai-cani-tra-le-montagne-delle-serre

Dalle prime indiscrezioni sembra che la ragazza si sia allontanata, in compagnia di un’altra persona, addentrandosi nei boschi dove tutti e due sono stati assaliti da un branco di cani. Lei, nonostante le richieste di aiuto, non avrebbe avuto il tempo di mettersi in salvo perché accerchiata, al contrario del ragazzo, che avrebbe trovato riparo in una casupola.

La notizia è giunta, tramite i carabinieri, ai familiari presso l’esercizio commerciale della madre, ubicato sul corso principale di Soverato. Lacrime e sgomento tra chi conosceva la famiglia.

Sul posto i carabinieri, i vigili urbani, il magistrato. L’ autopsia sarà eseguita dalla professoressa Isabella Aquila, dell’istituto di Medicina legale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.