Serie A: la Juventus fermata a Udine

Domenica dedicata alla prima giornata di campionato, dopo gli anticipi di Sabato che vedono Inter, Lazio e Atalanta vittoriose, tocca alla favorita Juve di scena al Dacia Arena di Udine confermare le attese. In effetti la squadra di Allegri, passa subito in vantaggio con Dybala, per trovare il raddoppio con l’eterno Quadrato, un siluro sulla fascia e un incubo per il tecnico dell’Udinese Gotti.

Nella ripresa, Udinese più agguerrita approfittando di un centrocampo Juventino, che all’improvviso si segna, i pali di Morata e Betancur, non giustificano le inerzie di questo secondo tempo, che permette all’Udinese di accorciare le distanze su rigore, a causa di un intervento del portiere Juventino Szczesny, su Arlasn per l’arbitro pezzuto e il VAR, non ci sono dubbi, Pereyra dal dischetto non sbaglia.

Udinese ancora in palla e a confermarlo è il pareggio del due a due di Deulofeu che riaggancia un pari e un prezioso punto, contro la favoritissima Juve. Allegri manda in campo CR7, il VAR nei minuti di recupero, annulla il tre a due per la Juve a causa di un fuorigioco del portoghese.

All’Olimpico è la serata del debutto di José Mourinho sulla panchina della Roma che ospita la Fiorentina del nuovo allenatore Italiano. Roma in avanti con Mkitaryan, pari di Milenkovic per la Fiorentina e vantaggio di Veretout nei confronti di una Fiorentina penalizzata dall’espulsione del portiere Dragowski per fallo su Zaniolo espulso anche lui in finale deciso sempre da Veretout che sigla il tre a uno.

Positivo, l’esordio di Spalletti sulla panchina del Napoli che al Maradona Stadium ospita il neopromossa Venezia. Per i Napoletani i goal di Insigne su rigore e del macedone Elmas per il due a, zero finale, che regala i tre punti al Napoli.

Al Renato dall’Ara il Bologna vince per tre reti a due, dopo che i pimpanti ospiti della Salernitana, erano passati in vantaggio con Bonazzoli su rigore. La squadra di Mihailovic pareggia con De Silvestri e si fa sorprendere dalla Salernitana che passa nuovamente in vantaggio con Coulibaly. De Silvestri pareggia e l’austriaco Arnautovic, al suo ritorno in serie a, dopo una breve esperienza all’Inter, regala il vantaggio ai rossoblu, con tre preziosi punti incamerati per la salvezza.

Aspettando Sampdoria Milan e Cagliari Spezia, prima giornata che regala il pareggio sorpresa della Juventus a Udine. Nel frattempo, si infittisce di mistero l’assenza in campo dal primo minuto di Cristiano Ronaldo a Udine era in panchina. Il Real Madrid attende?