Verso un gioco sempre più sicuro e trasparente, i risultati sul rapporto di sostenibilità dell’EGBA

Tutti i CEO delle società associate all’EGBA, che rappresentano i maggiori operatori di gioco online in Europa, continuano a promuovere una cultura del gioco d’azzardo sempre più sicura, in ogni angolo del globo. La stessa European Gaming and Betting Association ha pubblicato il “Rapporto Annuale sulla Sostenibilità”, in cui si raccolgono i frutti di questa campagna di impegno e sensibilizzazione. Dal documento emerge con chiarezza il grande impegno degli amministratori e delle rispettive società, a conferma del fatto che i membri EGBA stanno mettendo in campo il tutto per tutto pur di offrire alla propria utenza un gioco trasparente e tranquillo, con l’ausilio di strumenti più sicuri e campagne di comunicazione volte a promuovere il gioco d’azzardo responsabile.

L’organo numero uno del gaming online in Europa ha delineato nel rapporto gli sforzi e i progressi portati avanti dalle società coinvolte, tutte con l’obiettivo di promuovere il gioco d’azzardo sicuro, proteggere i giocatori e contribuire in maniera positiva alla società. Una tecnica che mira alla responsabilità e alla trasparenza per diffondere una cultura del gioco sicura e spogliata da tutti i pregiudizi.

Relativamente all’anno 2020, EGBA ha tratto importanti conclusioni.

Dai dati si è evinto che il 75% dei clienti ha attivato almeno uno strumento di gioco sicuro, in maniera obbligatoria o volontaria, su propri conti di scommesse o casinò online. Un aumento considerevole, tenendo conto del 61% del 2019.

Per promuovere la sensibilizzazione verso un gioco più sicuro, in un periodo di forte incertezza a livello legislativo in Europa, invece sono state inviate circa 2,8 milioni di comunicazioni personalizzate ai clienti in base al proprio comportamento di gioco individuale, registrando così anche in questa sezione un aumento del 133% rispetto all’1,2 milioni di comunicazioni personali del 2019. Inoltre sono state inviate anche 14,2 milioni di comunicazioni generiche.

L’analisi ha infine evidenziato anche il versamento di contributi volontari allo sport europeo pari a 408 milioni di euro, attraverso sponsorizzazioni e pagamenti dei diritti di streaming sportivo: anche in questo caso si è riscontrato un aumento del 20 percento rispetto al 2019.

La segretaria generale dell’EGBA, Maarten Haijer, ha parlato de grosso impegno della società per la sicurezza nel mondo del gioco: “Il nostro rapporto annuale sulla sostenibilità – ha sottolineato – fa parte del nostro impegno alla responsabilità e alla trasparenza sulle attività”. La segretaria ha sottolineato come EGBA continui una attività di monitoraggio per continuare nei progressi. L’impegno di tutti gli amministratori resta di fondamentale importanza e quindi la società sta implementando gli strumenti di gioco per la sicurezza, tramite comunicazioni personalizzate e mirate per incoraggiare i clienti verso un gioco sicuro.