Strategia Veneto: si prevede un piano stringente di contact tracing

Anche il condominio e il quartiere dei nuovi positivi alla variante Delta saranno d’ora in poi il campo sul quale si attiverà la sanità pubblica del Veneto per rintracciare i non vaccinati.

Il nuovo piano si chiama “Strategia per il rafforzamento dell’offerta vaccinale nel contesto dei focolai causati da Variant of concern (Voc) di Sars-CoV-2″, ed è un aggiornamento del Piano di Sanità pubblica della Regione, dopo l’avvento della pericolosa variante.

La Delta, sottolinea la delibera pubblicata nel Bur (Bollettino ufficiale della regione), è caratterizzata da possibile elevata trasmissibilità, con insorgenza di forme severe di malattia, e conseguenti ospedalizzazione e aumento di decessi, specie nelle fasce di popolazione più a rischio.

Per questo il piano prevede che, nel caso di scoperta di un nuovo positivo alla variante indiana del Covid , sia attivato e un piano stringente di contact tracing che potrà coinvolgere gli altri inquilini del palazzo in cui il paziente vive , il suo quartiere, o il distretto di residenza. Questo compito spetterà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Le indicazioni operative del piano – appena pubblicato nel Bur – sono queste: “Per tutti i contatti identificati valutare lo stato vaccinale; proporre attivamente la vaccinazione ai non vaccinati (nel caso di mancata adesione indagare le motivazioni, registrare eventuali esclusioni, proporre eventuale counseling breve)”.

E poi “proporre attivamente la vaccinazione a tutti i contatti al termine della quarantena. Ciò per individuare soggetti ancora non vaccinati, proponendo, nel rispetto della privacy, di sottoporsi all’immunizzazione”.

Il cambio di passo sta nell’integrare l’offerta vaccinale “con chiamata attiva attraverso l’individuazione di nuovi gruppi target di popolazione”.

L’obiettivo, sottolineano l’Assessorato regionale alla sanità e la Direzione Prevenzione, è proteggere “le persone esposte ad un rischio maggiore di forme gravi di malattia”, tramite l’individuazione dell’ambito territoriale dove si è verificata la positività, per costruire “un’area geografica di protezione vaccinale”, ovvero “un ambiente di vita Covid-free”.

Del resto, i dati sui sequenziamenti eseguiti dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezia hanno confermato che laDelta rappresenta ormai il 97,2% delle infezioni in regione: contagi che sono tornati a salire, superando nuovamente nella giornata di venerdì quota 1.000 in un giorno.