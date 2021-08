Incendio in Abruzzo: a Pescara brucia la pineta Dannunziana

Scene drammatiche a Pescara per un incendio che, dal primo pomeriggio, sta devastando la zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Complici le temperature che hanno raggiunto i 39 gradi e il vento di libeccio. In fiamme la riserva della pineta Dannunziana. Il fuoco ha raggiunto anche alcune abitazioni.

E delle persone sono rimaste ferite, tra cui una bimba di 5 anni intossicata dal fumo. Non è comunque in gravi condizioni. E in questa prima domenica di agosto con la gente al mare c’è stato il fuggi fuggi dalle spiagge: le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare anche le palme degli stabilimenti balneari.

“In Abruzzo è emergenza incendi: ci sono fronti aperti in ogni provincia e la macchina regionale e della protezione civile è mobilitata, il presidente Marsilio è a Pescara, dove ci sono le preoccupazioni maggiori, e dove sta partecipando ad una riunione in prefettura con i sindaci dei territori coinvolti”, interviene il capo segreteria della presidenza della Giunta abruzzese, Massimo Verrecchia. La Regione ha chiesto mezzi e risorse a Roma.

Intanto a Pescara molte persone, in strada con secchi e tubi da giardino, hanno tentato di salvare le proprie case mentre le fiamme si avvicinavano. Continuo viavai di sirene e mezzi di soccorso, mentre tutta l’aria è invasa dal fumo e dal calore nel quartiere di villette. Nove unità del comando Firenze dei vigili del fuoco partite con modulo Aib in soccorso di Pescara. Soccorsi in serata anche da Roma, mentre la linea ferroviaria Pescara – Bari è stata interrotta.

Cinque, al momento, le persone trasportate in ospedale. Tra queste, come si diceva, una bambina e due suore che risiedono in una struttura lambita dal dal rogo. Avrebbero tutte riportato un’intossicazione dopo aver inalato fumo. È intanto in corso il trasferimento di una quarantina di persone evacuate nel palafiere del porto turistico.

Oltre a diverse abitazioni è stata evacuata anche la casa di riposo di via Paolo De Cecco. Per curare gli intossicati lievi è stato aperto al porto turistico un posto di soccorso gestito dal 118. Sono una quarantina al momento le persone portate o invitate a recarsi nel posto di primo soccorso al Marina di Pescara.

“Abbiamo dovuto evacuare diverse abitazioni e anche stabilimenti balneari a causa del fumo e dei lapilli. Stiamo lavorando con tutti gli uomini disponibili. Il principale avversario è il vento caldo. Con l’elicottero dei vigili del fuoco si sta cercando di limitare i danni”, spiega il sindaco di Pescara Carlo Masci che sta coordinando le operazioni di spegnimento del vasto rogo e che ha annunciato che chiederà “lo stato di calamità”.

E ancora, dice accorato: “Questa zona della Pineta è riserva integrale ed è completamente distrutta. Viene da piangere a guardarla. I danni ambientali sono incalcolabili. Qui ci sono le radici di Pescara. Questo è il cuore della città, il suo polmone verde e oggi lo vediamo distrutto. Essendo riserva integrale, è un’area non sottoposta a manutenzione e il sottobosco ha bruciato rapidamente. Le fiamme hanno interessato anche il comparto 4 della Riserva, dove è andata distrutta anche una casetta in legno di proprietà del Comune”.

La Pineta Dannunziana di Pescara, o Riserva Naturale di Interesse Provinciale, è nota come Parco D’Avalos. Nel Novecento prende il nome dal più illustre dei cittadini di Pescara, il poeta Gabriele D’Annunzio che più volte l’ha citata nella raccolta di racconti “Le novelle della Pescara” (1902). Cinquantatré ettari di estensione è un’area verde piena di pini d’aleppo, lecci, mirto, di aceri campestre, verbasco niveo, il ginestrino delle spiagge, i pioppi.

“Sono scene spaventose quelle che si stanno vedendo sulla spiaggia di Francavilla al Mare, al confine con Pescara”, racconta chi è sul luogo. L’incendio alimentato dal vento, si è spostato a metà pomeriggio verso la collina di San Silvestro e Colle Breccia. Situazione molto difficile anche nella zona di via della Bonifica “tutt’altro che sotto controllo”, dicono dalla Protezione civile.

Secondo le prime ricostruzioni, fumo e fiamme altissime si sono sviluppate, a partire dalle 14.30, su un fronte di chilometri, sia verso San Vito che verso Fossacesia. “Un disastro – afferma il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito, immediatamente accorso sul posto – Della pinetina non è rimasto nulla e le fiamme sono giunte tra le abitazioni della frazione marinara di Vallevò”, dove in tanti sono stati costretti a lasciare le case, che sono state evacuate.

Diversi i focolai nella Pineta Dannunziana. E la Procura di Pescara ha già aperto un fascicolo sul gravissimo incendio che ha colpito la zona sud della città e in particolar modo la Pineta Dannunziana e i colli vicini con tre punti di innesco differenti. Due anni fa un altro grave incendio ha devastato Colle Renazzo, non molto distante. Le indagini finora non hanno approdato a nulla. In serata appena le condizioni lo permetteranno il pm di turno Anna Benigni effettuerà un sopralluogo dove parteciperà anche il facente funzioni di capo della procura Anna Maria Mantini.