Il cielo della Norvegia si illumina per il passaggio di una grande meteora

Gli esperti norvegesi affermano che una meteora insolitamente grande era visibile su gran parte della Scandinavia meridionale e ha illuminato la Norvegia sudorientale con un potente lampo di luce per alcuni secondi, poiché è stato riferito che molti osservatori hanno sentito anche un suono ruggente in seguito.

Il Norwegian Meteor Network ha affermato di aver analizzato e rivisto diversi video dell’evento domenica e ha affermato che la meteora è apparsa per la prima volta a circa 90 chilometri (55 miglia) a nord della capitale, Oslo, e ha continuato il suo percorso in direzione sud-ovest prima di frammentarsi in diversi lampi. di luce.

“La meteora è apparsa all’1:08 della notte del 25 luglio ed è stata visibile per circa 5 secondi”, ha detto la rete, che aveva pubblicato un video sul fenomeno sul suo sito Twitter .

Avvistamenti di meteore, rocce spaziali che bruciano intensamente dopo essere entrate nell’atmosfera terrestre ad alta velocità, non sono rari in Norvegia e la Norwegian Meteor Network ha un numero di telecamere che monitorano continuamente il cielo.

Una meteora che sopravvive al passaggio al suolo è nota come meteorite.

I dati preliminari suggeriscono che un meteorite potrebbe aver colpito la Terra in una vasta area boschiva, Finnemarka, non lontano da Oslo, secondo la Norwegian Meteor Network.