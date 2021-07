Il presidente dell’ISS Busaferro: “L’efficacia dei vaccini è altissima, oltre il 95%”

“Dobbiamo affrontare la pandemia con metodo scientifico. Far vedere che il vaccino funziona e che le misure attuali, non particolarmente restrittive, sono possibili proprio perché il vaccino funziona”. Lo ha detto, in un’intervista a La Repubblica, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità e portavoce del Cts.

“L’efficacia dei vaccini è altissima, oltre il 95% per ospedalizzazioni e decessi – ha aggiunto il professore – La stragrande maggioranza delle persone che finiscono in ospedale e in terapia intensiva non ha ricevuto neanche una dose. Dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili affinché sia coperta la larghissima parte della popolazione. Continuando la campagna ai ritmi attuali, insomma, sarà sempre più evidente anche agli scettici che il vaccino è lo strumento che ci consente di poter convivere con il virus”.

“Dai dati che abbiamo pubblicato – ha detto ancora Brusaferro – sappiamo che l’efficacia vaccinale contro l’ospedalizzazione è del 94,88%. Sui ricoveri in terapia intensiva è oltre il 97%. Sui decessi è del 96%. Dai dati europei e del Regno Unito vediamo che la stragrande maggioranza di chi viene colpito è non vaccinato.

Va però completato il ciclo: chi ha una sola dose ha copertura limitata. La vaccinazione è la strada che ci consente di salvare moltissime vite e di evitare altrettante sofferenze, soprattutto dei fragili e malati: non farlo vuol dire pagare un prezzo altissimo”.

“In questo senso – ha concluso Brusaferro – ricordo che ci sono milioni di italiani sopra i 60 anni che non hanno neanche una prima dose: di fronte a una variante come la Delta che si trasmette molto più efficacemente, rischiano un’infezione con sintomi importanti, di finire in terapia intensiva e purtroppo di morire. Il dato scientifico ci dice che se sei vaccinato hai invece una protezione enorme: sono i dati scientifici a parlare. C’è una efficacia nella riduzione dell’infezione che è superiore all’ottanta per cento, in Italia la scorsa settimana stimata pari all’88%. È un dato straordinario. È vero, possiamo in alcuni casi contrarre e anche trasmettere l’infezione, ma con una sintomatologia minima. È la miglior garanzia che abbiamo”.