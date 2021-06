Isolate 5.000 persone a Maiorca, Spagna, dopo una festa

Quasi 5.000 persone sono in quarantena dopo che gli studenti delle scuole superiori in vacanza hanno innescato un grave focolaio di COVID-19 nell’isola mediterranea di Maiorca, ha riferito un alto funzionario.

Le autorità hanno confermato quasi 1.200 casi positivi dall’epidemia, ha affermato il coordinatore della risposta sanitaria alle emergenze spagnola, Fernando Simón.

Gli adolescenti in festa che hanno celebrato la fine dei loro esami di ammissione all’università la scorsa settimana hanno creato un “territorio perfetto” per il virus mentre si mescolavano con altri provenienti da tutta la Spagna e dall’estero, ha detto Simón in una conferenza stampa.

Le autorità sanitarie di Maiorca hanno effettuato test di massa su centinaia di studenti dopo che l’epidemia è diventata chiara. Si ritiene che si sia diffuso quando centinaia di studenti in festa si sono riuniti a un concerto e alle feste di strada.

I funzionari hanno finora rintracciato 5.126 viaggiatori a Maiorca. Più di 900 casi di COVID-19 in otto regioni della Spagna continentale sono stati contagiati all’epidemia.

Decine di adolescenti infetti sono ancora sull’isola. Alcuni sono stati tenuti nelle loro camere d’albergo, mentre altri sono stati trasferiti in un hotel utilizzato dalle autorità locali per l’isolamento di coloro che presentano sintomi lievi o casi sospetti.

Simón ha osservato che i genitori degli adolescenti hanno probabilmente circa 45 e 55 anni, e non tutta la fascia di età ha ricevuto entrambe le dosi di un vaccino COVID-19, che potrebbe portare alla trasmissione nella comunità.