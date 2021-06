Perché bisogna investire in criptovalute nel mercato attuale

Le criptovalute ti consentono di acquistare beni e servizi o di scambiarli a scopo di lucro. Ecco di più su cos’è la criptovaluta, come acquistarla e come proteggersi. Una criptovaluta è una valuta digitale che può essere utilizzata per acquistare beni e servizi, ma utilizza un registro online con crittografia avanzata per proteggere le transazioni online. Gran parte dell’interesse in queste valute non regolamentate è il commercio a scopo di lucro, con gli speculatori che a volte spingono i prezzi alle stelle. La criptovaluta più popolare, Bitcoin, ha avuto oscillazioni di prezzo volatili quest’anno, raggiungendo quasi $ 65.000 ad aprile prima di perdere quasi la metà del suo valore a maggio.

Ecco alcune cose che dobbiamo conoscere sulle criptovalute e a cosa fare attenzione se si intende investire in criptovalute e puntare su questa specifica categoria di asset.

Cos’è la criptovaluta?

La criptovaluta è una forma di pagamento che può essere scambiata online con beni e servizi. Molte aziende hanno emesso le proprie valute, spesso chiamate token, e queste possono essere scambiate specificamente per il bene o il servizio fornito dall’azienda. Pensa a loro come faresti con gettoni arcade o fiches da casinò. Dovrai scambiare valuta reale con la criptovaluta per accedere al bene o servizio. Le criptovalute funzionano utilizzando una tecnologia chiamata blockchain. Blockchain è una tecnologia decentralizzata diffusa su molti computer che gestisce e registra le transazioni. Parte del fascino di questa tecnologia è la sua sicurezza.

Quante criptovalute esistono? Quanto valgono?

Secondo CoinMarketCap.com, un sito web di ricerche di mercato, vengono scambiate pubblicamente più di 10.000 diverse criptovalute. E le criptovalute continuano a proliferare, raccogliendo denaro attraverso offerte iniziali di monete o ICO. Il valore totale di tutte le criptovalute il 27 maggio 2021 era di oltre 1,7 trilioni di dollari, in calo rispetto al massimo di aprile di 2,2 trilioni di dollari, secondo CoinMarketCap. Il valore totale di tutti i bitcoin, la valuta digitale più popolare, è stato fissato a circa 735 miliardi di dollari, in calo rispetto al massimo di aprile di 1,2 trilioni di dollari.

Quindi investire in criptovalute è davvero così sicuro, adesso?

“La criptovaluta e le ICO sono andate oltre la fase di minaccia emergente”, ha dichiarato Bob Webster, direttore delle comunicazioni per la North American Association of Securities Administrators (NASAA), in un’intervista via e-mail. prodotti di investimento». Le piattaforme di criptovaluta online sono principalmente regolamentate a livello statale e federale come trasmettitori di denaro. Non sono regolamentati dalla SEC come scambi. Non hanno regole di trading standardizzate o limiti di commissione per proteggere gli investitori. Non ci sono protezioni in caso di fallimento da parte della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) o della Securities Investor Protection Corporation (SIPC), e non ci sono requisiti di rendicontazione finanziaria. Tuttavia, i broker-dealer come TD Ameritrade che offrono veicoli di investimento in criptovaluta sono registrati presso la SEC e regolamentati dalla FINRA. Detto questo, secondo un sondaggio di Fidelity Digital Assets, la piattaforma della principale società di investimento per l’archiviazione e lo scambio di risorse digitali, sei investitori istituzionali su 10 ritengono che le risorse digitali abbiano un posto nel loro portafoglio. Quindi, se state pensando di investire in criptovalute, non siete certo da soli.

Invece, come con qualsiasi valuta tradizionale, il valore della criptovaluta si basa su quanto ampiamente è accettata. Secondo un sondaggio dell’assicuratore specializzato e società di gestione del rischio HSB, il 36% delle piccole e medie imprese statunitensi accetta la criptovaluta.6 Un ulteriore 59% di queste società ha acquistato valuta digitale anche per uso personale.

La criptovaluta è attraente per alcuni investitori per la diversificazione del portafoglio perché i prezzi non sono correlati ai prezzi di altre attività che possono detenere, come azioni, obbligazioni o immobili.