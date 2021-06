Tempi duri per Nicolas Sarkozy: ora rischia il carcere

Il processo all’ex presidente francese Nicolas Sarkozy si è concluso ieri a Parigi, dopo un mese durante il quale il tribunale ha cercato di determinare se ha infranto le leggi sul finanziamento della campagna elettorale nella sua infruttuosa rielezione del 2012.

Il verdetto dovrebbe essere emesso il 30 settembre. I pubblici ministeri hanno chiesto una pena detentiva di sei mesi, una sospensione della pena di sei mesi e una multa di 3.750 euro.

Sarkozy, presidente della Francia dal 2007 al 2012, nega ogni illecito. È accusato di aver speso quasi il doppio dell’importo massimo legale di 22,5 milioni di euro per la rielezione che ha perso contro il socialista Francois Hollande.

Il processo arriva dopo che Sarkozy, 66 anni, è stato dichiarato colpevole il 1 marzo di corruzione e traffico di influenza in un altro caso. Ha impugnato quella sentenza.

Nelle loro conclusioni della scorsa settimana, i pubblici ministeri hanno affermato che Sarkozy sapeva settimane prima delle elezioni del 2012 che il finanziamento della sua campagna elettorale – rigorosamente limitato dalla legge francese – si stava avvicinando al massimo legale. Lo accusarono di aver ignorato due note dei suoi commercialisti che mettevano in guardia contro l’accumulare spese aggiuntive.

Invece, ha dato istruzioni che hanno portato a spendere più soldi e non ha messo in atto un sistema di supervisione, hanno detto i pubblici ministeri.

“Sarkozy è il firmatario e l’unico responsabile del finanziamento della sua campagna. È responsabile del monitoraggio delle spese, cosa che non ha fatto”, ha affermato il procuratore Vanessa Perree. Ha mostrato “la sua intenzione di superare (il limite) continuando a tenere i suoi raduni”, ha aggiunto.

I pubblici ministeri hanno detto il 10 marzo 2012, otto settimane prima del ballottaggio delle elezioni presidenziali, il budget della campagna era già al di sopra del limite legale. Il giorno dopo, Sarkozy ha tenuto un gigantesco raduno a Villepinte, a nord di Parigi, che da solo è costato 6 milioni di euro.

Più vicino al giorno delle elezioni, Sarkozy ha tenuto quasi una manifestazione al giorno, di cui due importanti a Parigi, per un costo di diversi milioni di euro.

Durante la sua apparizione di un giorno al tribunale di Parigi la scorsa settimana, Sarkozy ha negato con veemenza di aver commesso illeciti. Ha detto che i soldi extra non sono andati alla sua campagna, ma hanno invece contribuito a rendere più ricche altre persone.

Ha detto, con voce spesso alzata di rabbia, che ha seguito le raccomandazioni finanziarie del suo staff, inclusa la cancellazione di due raduni programmati. “Non vedo dove sono stato negligente, dove sono stato negligente”, ha detto.

Ha detto che “mai” ha dato istruzioni dirette ai fornitori di servizi responsabili dell’organizzazione, perché aveva una squadra per farlo. “Abbiamo commesso degli errori, probabilmente… Ma c’era intento doloso, intento fraudolento? No, no”, ha detto.

L’avvocato di Sarkozy, Gesche Le Fur, ha sostenuto martedì che il suo cliente non poteva essere incolpato per l’importo della spesa perché “non era a conoscenza della frode e non l’ha ordinata. Non ha firmato nessun contratto, nessuna fattura, ha accettato di limitare le spese. È rispettoso dei valori della Repubblica”.

Oltre all’ex presidente, altre 13 persone sono sotto processo, tra cui membri del suo partito conservatore repubblicano, contabili e capi del gruppo di comunicazione incaricato di organizzare le manifestazioni, chiamato Bygmalion. Sono accusati di falso, abuso di fiducia, frode e complicità nel finanziamento illegale di campagne.

Alcuni hanno già ammesso illeciti e dettagliato il sistema di fatture false che avrebbe dovuto coprire le spese eccessive.

I pubblici ministeri hanno chiesto per lo più pene detentive sospese e fino a un anno di carcere per il co-finanziatore di Bygmalion. Gli imputati “non sono d’accordo su tutto. Le dichiarazioni non sono credibili, forse sono bugie”, ha detto Perree.

Sarkozy si è ritirato dalla politica attiva nel 2017, ma sta ancora svolgendo un ruolo dietro le quinte all’interno del suo partito, i repubblicani. I media francesi hanno riferito che potrebbe finire per sostenere il presidente centrista Emmanuel Macron, attraverso un’alleanza con figure della destra tradizionale, nelle elezioni presidenziali del prossimo anno.