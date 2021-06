Benefici e rischi per chi investe in criptovalute

La criptovaluta ha avuto un anno piuttosto buono. Le valute digitali sono l’ultimo fenomeno nel mondo degli investimenti e diversi tipi di valute hanno infranto i record.

Bitcoin (CRYPTO:BTC), il tipo più popolare di criptovaluta, ha visto il suo aumento di prezzo di quasi il 90% finora quest’anno. Ethereum (CRYPTO:ETH) è salito di circa il 435% quest’anno. E il prezzo di Dogecoin (CRYPTO:DOGE) è salito alle stelle di un enorme 7.800% nello stesso periodo di tempo.

Se sei indeciso sull’investimento in criptovalute, può essere difficile dire se si tratta di un investimento intelligente. Per ogni investitore che giura che cambierà il mondo, c’è un altro che dice che è un investimento terribile.

La verità è che nessuno sa cosa riserva il futuro alle criptovalute. Ma ci sono alcuni motivi per cui potresti voler considerare di investire e motivi per cui potresti evitarlo.

Perché investire in criptovalute

1. Potrebbe essere molto redditizio

È vero che la criptovaluta potrebbe potenzialmente cambiare il mondo come lo conosciamo. La criptovaluta è una valuta globale e può essere utilizzata per transazioni tra paesi senza dover pagare commissioni elevate, il che potrebbe potenzialmente rivoluzionare il settore dei servizi bancari e finanziari.

In questo momento, la criptovaluta non è ampiamente accettata in tutto il mondo. Ma poiché sempre più commercianti iniziano ad accettarlo come forma di pagamento, potrebbe avere un impatto enorme sulla società. Investendo ora, potresti entrare al piano terra, per così dire.

Il Bitcoin è stato anche definito “oro digitale” perché c’è un numero limitato di monete che possono essere create. I sostenitori di Bitcoin affermano che questa scarsità ne aumenta il valore, il che potrebbe anche far aumentare il suo prezzo.

2. Potrebbe aiutarti a diversificare il tuo portafoglio

Se sei desideroso di essere coinvolto nello spazio crittografico, potrebbe non essere male investire una piccola parte del tuo portafoglio in criptovaluta.

In effetti, diversificare in un nuovo settore può darti l’incentivo per comprendere meglio le criptovalute e il loro funzionamento. Dopotutto, è spesso più facile ricercare argomenti sconosciuti quando hai una skill nel gioco. E meglio comprendi le criptovalute, migliori saranno le decisioni che sarai in grado di prendere.

Assicurati di investire solo denaro che puoi permetterti di perdere perché la criptovaluta è un investimento altamente volatile. Inoltre, scegli con saggezza i tuoi investimenti. Non tutte le criptovalute sono uguali, quindi se scegli di investire, fai i compiti per assicurarti di comprare criptovalute in modo congruo e corretto, evitando di trovare intoppi in questo tipo di investimento.

I rischi legati alle criptovalute

1. È estremamente volatile

Uno dei maggiori rischi dell’investimento in criptovalute è la sua estrema volatilità. Bitcoin, ad esempio, ha perso circa l’80% del suo valore a un certo punto e continua a subire regolarmente turbolenze.

Se sei un tipo avverso al rischio, investire in criptovalute potrebbe essere incredibilmente stressante. Anche se la criptovaluta ha successo nel lungo periodo (il che è tutt’altro che garantito), non tutti gli investitori hanno lo stomaco per affrontare gli alti e bassi a breve termine.

2. È altamente speculativo

Nessuno sa come si comporterà la criptovaluta nel tempo. Anche alcuni dei più grandi nomi della finanza non sono d’accordo sul fatto che le criptovalute siano un buon investimento. In una certa misura, la speculazione è un fattore da considerare con qualsiasi investimento. Anche se stai investendo in azioni relativamente sicure di società consolidate, non c’è alcuna garanzia che tali azioni continueranno a funzionare bene nel lungo periodo.

Tuttavia, le criptovalute sono molto più rischiose della maggior parte delle azioni perché sono un tipo di investimento relativamente nuovo. Siamo in un territorio inesplorato in questo momento, quindi non è certo se le criptovalute troveranno un posto nella società o se cadranno nel dimenticatoio in pochi anni. Questa incertezza rende le criptovalute un investimento ad alto rischio.

3. Possedere criptovalute comporta dei rischi?

A parte i rischi della criptovaluta come investimento, ci sono anche rischi legati al possesso e al mantenimento della criptovaluta stessa. Le criptovalute non vengono scambiate sulle tradizionali borse del mercato azionario. Piuttosto, vengono acquistati e venduti tramite scambi di criptovalute. Avrai anche bisogno di uno speciale portafoglio digitale per contenere le tue monete. I portafogli digitali non sono immuni agli hacker, quindi c’è la possibilità che le tue monete vengano rubate. Inoltre, se dimentichi la password del tuo portafoglio online, non avrai modo di accedere ai tuoi investimenti.

Valutare i pro e i contro

Ci sono vantaggi e svantaggi nell’investire in criptovalute. In definitiva, se scegli di investire dipenderà in gran parte dalla tua tolleranza al rischio. Se sei disposto ad assumerti livelli di rischio più elevati e credi che la criptovaluta possa essere la prossima grande novità, potrebbe non essere male aggiungere una piccola somma al tuo portafoglio. Altrimenti, è meglio evitare la criptovaluta per il momento.