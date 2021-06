Airport Council International Europe: possibile caos per i controlli Covid

Con il continuo allentamento delle restrizioni ai viaggi in Europa e altrove, grazie al miglioramento della situazione epidemiologica, si prevede che sempre più persone attraverseranno gli aeroporti europei, ha affermato ACI-Europe in un comunicato stampa.

Il traffico passeggeri è destinato ad aumentare di quasi tre volte da 47 milioni di passeggeri a maggio a 125 milioni ad agosto, ha aggiunto.

Sebbene questo sia ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, la gestione di un tale aumento è una “sfida operativa senza precedenti”, ha sottolineato il Consiglio. Ciò è dovuto ai vincoli di spazio legati alle misure di distanziamento sociale, che ridurranno la capacità fisica disponibile e aumenteranno i tempi di elaborazione dei passeggeri.

Inoltre, le compagnie aeree prevedono che il traffico aereo sarà molto concentrato durante i periodi di punta quest’estate.

Un’altra grande sfida verrà dalle verifiche “multiple e diversificate”, poiché i passeggeri sono costretti a sottoporsi a controlli aggiuntivi per verificare i certificati di test COVID-19, i moduli di localizzazione dei passeggeri e i documenti di quarantena.

“Questi controlli vengono solitamente eseguiti da autorità pubbliche, compagnie aeree e/o società di assistenza a terra”, ha aggiunto ACI Europe. Variano a seconda del punto di origine e di destinazione, in base a regole che rimangono in gran parte disallineate e instabili in tutta Europa.

“Inoltre, vengono eseguiti più volte, sia alla partenza che all’arrivo, il più delle volte manualmente, con conseguenti inefficienze e un notevole rallentamento dei tempi di elaborazione dei passeggeri. Ad esempio, i controlli sui test COVID-19 alla partenza sono attualmente duplicati o addirittura triplicati nel 77% degli aeroporti europei”.

L’organizzazione ha esortato i governi europei ad adottare e attuare in modo uniforme una proposta rivista di raccomandazione del Consiglio dell’UE per i viaggi all’interno dell’UE, pubblicata il 31 maggio dalla Commissione europea.

Ciò, ha affermato, “dovrebbe garantire la coerenza con la raccomandazione per i viaggi nell’UE recentemente adottata dal Consiglio e quindi garantire l’abolizione delle restrizioni di viaggio per i viaggiatori vaccinati, nonché per i viaggiatori testati e guariti”.

Vuole inoltre che gli Stati si assicurino di essere pronti “a rilasciare certificati digitali COVID-19 comuni e interoperabili dell’UE entro il 1° luglio e che, insieme alla Commissione europea, riconoscano anche i certificati COVID-19 digitali e manuali rilasciati da I paesi confinanti con l’UE e altri paesi terzi che stanno allentando le restrizioni di viaggio con l’Europa”.

L’organizzazione ombrello ha esortato i governi europei a “garantire che i controlli COVID-19 non vengano duplicati durante il viaggio (integrando sia i processi di partenza che quelli di arrivo negli aeroporti) e che questi controlli avvengano il prima possibile nel processo dei passeggeri (in particolare attraverso registrare).”

Ha inoltre invitato i governi a impiegare personale aeroportuale adeguato per garantire che i controlli manuali e i processi di controllo delle frontiere non ritardino i viaggiatori.