Hai un problema in azienda? Te lo risolve il lupo di Wall Street in persona

L’Italia? È sulla giusta strada in quanto a digitalizzazione e capacità di vendere online, ma il percorso da compiere è ancora molto lungo.

A dimostrarlo il “Rapporto sul Benessere equo e sostenibile (BES 2021)” svolto dall’ISTAT, che evidenzia come la quota di imprese italiane con almeno 10 addetti che nell’anno precedente hanno effettuato vendite a clienti finali (B2C) tramite i propri canali web, piattaforme digitali o intermediati di e-commerce, raggiunge a malapena l’11,5%.

Secondo l’indice Desi elaborato dalla Commissione Europea, inoltre, il nostro Paese è in quartultima posizione per competenze digitali, come testimoniano il 33% degli e-commerce che falliscono nei primi 12 mesi di attività nonostante più del 40% della popolazione mondiale acquisti regolarmente sul web.

Tutte problematiche storiche e molto radicate che hanno convinto l’imprenditore Giuliano De Danieli, fondatore dell’agenzia Prima Posizione ed ex consulente per Ikea e Banca Intesa San Paolo, a chiamare in Italia un personaggio che ha fatto la storia della finanza.

Arriverà per la prima volta in Italia, infatti, il vero «Wolf of Wall Street» immortalato da Martin Scorsese nell’omonima pellicola e interpretato da Leonardo DiCaprio.

Jordan Belfort, che oggi veste i panni del consulente e conferenziere per multinazionali come IBM e Virgin, spiegherà tutte le tecniche da lui stesso utilizzate per affermarsi come uno dei massimi esperti a livello mondiale in materia di finanza e vendita.

Non solo: durante il corso della Sales Mastery University, che si terrà il 5 giugno 2021 a Padova in presenza e nel pieno rispetto di tutte le normative anti-Covid, il lupo di Wall Street si risponderà alle domande degli imprenditori che si rivolgeranno a lui per ricevere dritte e consigli pratici e personalizzati circa le problematiche specifiche delle proprie aziende.

“Un evento da non perdere – spiega l’organizzatore Giuliano De Danieli a Il Format – perché Jordan Belfort non verrà nel nostro corso a presentare una lezione preconfezionata ma si metterà a disposizione dei partecipanti, rispondendo a tutte le loro domande. L’obiettivo è infatti quello di fornire ai corsisti un approccio tipicamente americano alla vendita, in aggiunta all’impostazione europea che già daremo noi al corso”.

“In una fase ancora ricca di timori sull’andamento della pandemia – conclude il fondatore dell’agenzia Prima Posizione – organizzare un evento in presenza ci è sembrato anche un bel segnale di fiducia”.