Covid: in calo i positivi (2.949), 44 morti registrati nelle ultime 24h

Sono 44 i morti con il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 83). Si tratta del numero più basso registrato dallo scorso 14 ottobre, quando furono 43. I positivi sono stati 2.949, in calo rispetto ai 3.351 di ieri. Questi i dati del ministero della Salute.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.216.003, i morti 126.046. I dimessi ed i guariti sono invece 3.851.661, con un incremento rispetto a ieri di 6.574, mentre gli attualmente positivi scendono a 238.296, in calo di 3.670 nelle ultime 24 ore.

Sono 164.495 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 247.330. Il tasso di positività è dell’1,8%, in salita rispetto all’1,3% di ieri.

Sono 1.061 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in calo di 34 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 27 (ieri erano stati 29). Sono invece 6.591 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 209 in meno nelle ultime 24 ore.

Superata la soglia delle 34 milioni di dosi di vaccino anticovid somministrate in Italia: in base al report del governo, aggiornato a questa mattina, sono infatti 34.073.292. Sono invece 11.710.952 gli italiani vaccinati anche con la seconda dose, il 19,76% della popolazione vaccinabile. Per quanto riguarda le fasce d’età, è immunizzato con entrambe le dosi l’82,82% degli over 80, il 33,75% tra i 70 e i 79 anni, il 26,63% tra i 60 e i 69, il 17,87% tra i 50 e i 59, il 12,22% tra i 40 e i 49, il 10,48% tra i 30 e i 39, l’8,36% tra i 20 e i 29. Gli over 80 che hanno avuto la prima dose sono invece il 91,60% degli appartenenti a questa fascia di età, percentuale che scende all’81,52% tra i 70-79enni e al 68,24% tra i 60-69 enni.

Al centro vaccinale “la Nuvola” a Roma sono state superate le 200mila somministrazioni dal giorno dell’apertura cioè dal 22 febbraio al 28 maggio scorso. Sempre sul fronte delle vaccinazioni nel Lazio per i maturandi domani alle ore 22.00 si chiuderanno le prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ accessibile anche dal portale www.salutelazio.it. (vaccino Pfizer). Sempre domani, invece, per gli over 18, partiranno le prenotazioni per open week Astrazeneca festa della Repubblica: disponibili ticket virtuali sulla app ufirst. Le vaccinazioni per gli over 18 si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 5 e 6 giugno, in 50 hub di somministrazione. Disponibili complessivamente 50mila dosi, richiami a fine agosto.