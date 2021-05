Duro colpo alla ‘Ndrangheta: preso il super boss Rocco Morabito

Il boss di Africo Nuovo è stato trasferito in una località segreta

La polizia federale brasiliana ha arrestato Rocco Morabito, un latitante signore della droga italiano legato alla potente organizzazione criminale della ‘Ndrangheta, sottolineando la crescente importanza del Brasile nel traffico di cocaina verso l’Europa.

Morabito è stato arrestato in una stanza d’albergo nella città costiera nord-orientale di João Pessoa, insieme ad altri due stranieri, ha detto in una nota il ministero della Giustizia brasiliano. Uno degli stranieri era un altro latitante italiano, ha detto, senza fornire ulteriori informazioni.

In un comunicato separato, la Polizia Federale ha affermato che Morabito era stato arrestato in Uruguay nel 2017, dopo 22 anni di fuga dalla giustizia italiana. È scappato dal carcere in Uruguay nel 2019, quando le autorità brasiliane hanno iniziato a indagare su di lui.

La polizia federale ha detto che la polizia italiana si è recata in Brasile per l’arresto ed è stata coinvolta nell’operazione.

“Morabito era considerato il secondo criminale più ricercato in Italia e accusato di coinvolgimento con la ‘Ndrangheta, considerata una delle organizzazioni criminali più grandi e potenti del mondo”, ha detto il ministero della Giustizia.

Ha aggiunto che Morabito è già stato condannato a 30 anni di carcere in Italia.

Negli ultimi anni, il Brasile è diventato un attore chiave nel traffico di droga transatlantico, con le sue bande che legano con giocatori italiani, olandesi e balcanici per spostare carichi record di cocaina in Europa, attirati da prezzi elevati e domanda crescente.

L’arresto di Morabito nel nord-est del Brasile allude anche a una tendenza crescente nelle spedizioni di cocaina dalla regione più povera del paese a causa del crescente controllo nei principali porti del Brasile sud-orientale.

La ‘Ndrangheta ha sede nella regione meridionale della Calabria, la punta dello stivale d’Italia, e ha superato Cosa Nostra per diventare il più potente gruppo mafioso del paese – e una delle più grandi bande criminali del mondo.

In queste ore, Rocco Morabito è stato trasferito dalla polizia federale brasiliana in una località segreta. Il narcotrafficante calabrese è stato condotto all’aeroporto Castro Pinto di Joao Pessoa, capitale dello stato di Paraiba, a bordo di un suv bianco scortato da tre suv neri ed è stato fatto imbarcare in un aereo della polizia federale. Il luogo dove è stato trasferito Morabito “non sarà reso noto per la sicurezza del detenuto”, hanno detto fonti del ministero della Giustizia.