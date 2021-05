La forza dell’esempio con le scintille dentro

Avete presente la grandezza di una scintilla? Una scintilla è cosa minuscola, ma capace di grandi incendi.

Un po’ come Enzo Muscia che abbiamo imparato a conoscere attraverso il film con Beppe Fiorello, trasmesso da Rai 1 nel febbraio 2019, “Il mondo sulle spalle“ tratto dal libro “Tutto per tutto“.

Ma chi è Enzo Muscia?!

Un uomo, semplicemente un uomo, ma con le scintille dentro. Un trascinatore, un motivatore, una di quelle rare persone che non si lascia condizionare dalle paure dei nostri tempi.

Da semplice impiegato, in poco tempo, ha fatto carriera e quando le cose non hanno seguito il verso aspettato, non ha mollato, non ha ceduto: ha continuato a credere e a credere, arrivando ad ipotecare la sua stessa casa per riuscire a rilevare e a salvare, nella cittadina di Saronno, l’azienda in cui lavorava e con essa il lavoro di un buon numero di dipendenti.

Ma non si è fermato, un uomo come lui non si ferma mai, ha ripetuto la stessa cosa rilevando un centro assistenza a Torino e impedendo a tante persone di rimanere per strada.

Nel 2017 ha ricevuto dal presidente Mattarella l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

“Le parole muovono, ma gli esempi trascinano (Sant’Agostino)... sempre e comunque, soprattutto quando hanno dentro le scintille“.

Questo, e molto altro, lo troverete leggendo la lunga intervista racchiusa nel libro “La forza dell’esempio con le scintille dentro” di Luciano Landoni ed Enzo Muscia, edito da TraccePerLaMeta edizioni.