Bonus Vacanze: tutte le novità e come fare richiesta

Per il bonus vacanze 2021 sono previste alcune novità. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha proposto un emendamento al Decreto sostegni bis che estende e rinnova l’agevolazione.

La scadenza verrebbe portata all’estate 2022; si introdurrebbe la possibilità di cedere il bonus direttamente alle agenzie di viaggio o di rateizzarlo e spenderlo in più strutture e per più vacanze.

Al momento si tratta solo di ipotesi che potrebbero diventare realtà se verrà approvato il decreto sostegni bis. Il bonus vacanze è un contributo fino a 500 euro da spendere in soggiorni in Italia presso villaggi turistici, hotel, campeggi, b&b e agriturismi.

Il credito è diretto alle famiglie con Isee non superiore a 40mila euro ed è utilizzabile da un solo membro del nucleo familiare. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica con scadenza al 31 dicembre successivo da presentare all’Inps.

L’importo del bonus vacanze è erogato in base al numero di componenti della famiglia: da 150 euro per i singoli a 300 per le coppie fino a un massimo di 500 euro per i nuclei con figli. L’incentivo può essere utilizzato anche da una persona diversa dal richiedente ma che appartenga allo stesso nucleo familiare per cui si è fatta richiesta.

Il bonus vacanze è digitale e si può richiedere tramite l’app Io della Pubblica Amministrazione. Per effettuare l’accesso all’app bisogna dotarsi d’identità digitale Spid o di carta d’identità elettronica.

L’app Io verifica l’idoneità dei requisiti e, in caso positivo, conferma l’importo spettante diviso tra sconto e detrazione. Viene fornito un codice univoco e un Qr – Code da comunicare all’operatore al momento del pagamento del soggiorno.

Attualmente il bonus può essere speso in un’unica soluzione ed essere utilizzato all’80% come sconto immediato mentre il 20% potrà essere scaricato come detrazione nella dichiarazione dei redditi.

L’emendamento del ministro del Turismo prevede invece la possibilità di cedere il bonus vacanze alle agenzie di viaggio o di poter usufruire della misura più di una volta per strutture e periodi diversi.