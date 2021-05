Inter Campione d’Italia. Scudetto numero 19 per i nero azzurri

Con quattro giornate d’anticipo, l’Inter di Antonio Conte, festeggia lo scudetto numero 19, grazie anche al pari dell’Atalanta di Gasperini in trasferta contro il Sassuolo.

Nel week end, Conte ha liquidato la pratica Crotone, fanalino di coda in classifica e ha incrociato le dita per il pari dell’Atalanta. A RAI Sport, il 47,5% dei sondaggi ritiene che il tecnico nero azzurro, sia il vero protagonista del primo scudetto dell’Inter sotto una gestione Straniera.

La Juventus annaspa a Udine, ma vince ugualmente in rimonta dopo una partenza zoppicante. La Lazio rincorre la Champions, contro un orgoglioso Genoa, mentre il Napoli frena in casa contro uno speranzoso Cagliari.

Se la pratica scudetto è archiviata, restano da definire le qualificazioni per l’Europa che conta con Atalanta, Lazio, Milan, Napoli e Juventus sospese nel limbo tra, Zona Uefa e Champions.

Crotone in serie B, matematicamente retrocessa, la squadra di Serse Cosmi pensa al futuro, anche in coda la lotta per non retrocedere rimane aperta con Benevento, Torino e Cagliari che dovranno vedersela in questo finale di campionato incandescente e ancora da vedere.

Al momento, occhi puntati sul “Condottiero Antonio Conte”, e sul Presidente Steven Zang che negli ultimi giorni, ha ufficializzato un ulteriore iniezione di liquidità finanziaria sulle casse del Club Campione d’Italia. Si parla di una cifra da 260 milioni di euro, per la campagna acquisti estiva.

In casa Juve, il Fantasma di Zidane aleggia allo Juventus Stadium? Oppure ci sarà un ritorno ad Allegri? Notizie non belle, arrivano da Marassi, dove la Sampdoria ha battuto la Roma, distruggendo le speranze del tecnico Fonseca e dei tifosi. Dopo l’amara sconfitta in semifinale di Europa League, contro il Manchester United all’Old Trafford, i giallorossi rischiano di non qualificarsi per le coppe europee e la panchina di Fonseca per il futuro, non è più una certezza.