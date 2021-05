Stanchezza? Si combatte con un pieno di vitamine e minerali

Ricaricare le batterie serve anche al corpo umano, soprattutto quando stanchezza, stress, fatica prendono il sopravvento. Il tran tran quotidiano, i tanti impegni di una vita che si fa sempre più frenetica possono portare a sentirsi stanchi e debilitati.

Dopo un anno di pandemia, smartworking, paura del contagio il rischio di avere le pile scariche è più che mai dietro l’angolo. Cosa fare? Vitamine e minerali possono correre in aiuto di chi si sente stanco e spossato, senza più energia.

Quando urge una ricarica è importante fare il pieno di vitamine come la vitamina B6 e la vitamina B12, di acido folico, di sodio, di magnesio, di calcio. Un vero e proprio toccasana tutto naturale contro quel fastidioso senso di stanchezza che prima o poi colpisce tutti.

Si tratta di elementi che permettono al nostro organismo di utilizzare l’energia di grassi e zuccheri in maniera immediata. Un boost energetico, quindi, quello che danno vitamine e sali minerali, che aiutano a riequilibrare l’organismo dando una sferzata di vitalità.

Il segreto per introdurre sali minerali e vitamine nel nostro organismo è l’alimentazione. Una sana e corretta alimentazione è sempre la chiave di volta poiché, come si suol dire, la salute incomincia a tavola.

Consumare cibi sani, frutta, verdura, bilanciare grassi, proteine e carboidrati aiuta a mantenersi in forma e ad avere sempre l’energia necessaria per affrontare al meglio la quotidianità.

Una dieta anti-stanchezza, quindi, che dovrebbe essere ricca di carne, pesce, tuorlo d’uovo che sono fonti di vitamina B12, ma anche di spinaci, broccoli, cavoli ricchi di altre vitamine e in particolare di acido folico. Fondamentale anche l’apporto di vitamina C fresca, che si trova negli agrumi e non solo.

Sodio, calcio e magnesio servono, invece, per il benessere dei muscoli e sono anche un ottimo aiuto contro stress e stanchezza. Le proteine, invece, forniscono al nostro organismo aminoacidi ed energia ed è importante integrarle a dovere.

Sebbene l’alimentazione sia fondamentale, è utile anche prendere in considerazione gli integratori alimentari. Si tratta di un aiuto sempre valido e naturale che tutti dovrebbero conoscere per stare meglio e avere quella dose extra di energia e di vitalità che aiuta ad affrontare meglio la vita.

Si tratta di integratori multivitaminici pensati per dare un valido supporto in periodi di forte stress fisico ed emotivo, di malattia, di studio intenso.