Variante indiana individuata anche in Veneto

È stata individuata anche in Veneto la variante indiana del coronavirus. Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

“Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre e figlia, rientrati dall’India. Sono in isolamento fiduciario a casa. La conferma è giunta dall’Istituto Zooprofilattico del Veneto. I tamponi sono stati processati oggi, quindi saranno giorni”, ha aggiunto Zaia, annunciando che altri due pazienti sono in valutazione per la variante indiana, ma non risiedono a Bassano.

“Le varianti ormai sono migliaia, e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti, e andiamo avanti. Stiamo gestendo la questione senza allarmismi la variante c’è, ci è stata comunicata, vogliamo farlo senza ansia”, ha concluso Zaia.

La variante indiana del coronavirus Sars-CoV-2, scoperta a ottobre nello Stato del Maharashtra, ora si trova nel 15-20% dei campioni sequenziati in India, ed è stata rilevata anche in Svizzera e Grecia dopo aver fatto la sua comparsa nel Regno Unito, in Belgio, in Germania e in Italia.

Denominata B.1.617, presenta una doppia mutazione rispetto al ceppo originario e ha riportato l’India in piena emergenza sanitaria. Al momento si contano qualche centinaio di casi in Europa e alcune migliaia nel mondo. La comunità scientifica, ad ora, non ha ancora stabilito se è più contagiosa o pericolosa della versione originale di Sars-CoV-2 e sono in corso test per valutare l’efficacia dei vaccini anti-Covid attualmente in uso contro questo nuovo ceppo del virus.