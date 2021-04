Non si placano le proteste in Myanmar dopo l’iniziativa di pace

La reazione iniziale del governo ombra alla riunione dell’ASEAN è stata cautamente fiduciosa.

“Attendiamo con impazienza un’azione decisa da parte dell’ASEAN per dare seguito alle sue decisioni e ripristinare la nostra democrazia e libertà per il nostro popolo e per la regione”, ha detto il portavoce del NUG, il dott. Sasa, in una dichiarazione pubblicata sui social media.

Il capo della politica estera dell’Unione europea, Josep Borrell, ha definito il consenso in cinque punti “un incoraggiante passo avanti negli sforzi in corso dell’ASEAN per risolvere l’attuale crisi in Myanmar”.

La Cina ha affermato di aver accolto con favore l’incontro, che ha definito “un buon inizio per tutte le parti per promuovere un ‘approccio ASEAN’ aperto e inclusivo per ridurre la situazione in Myanmar”.

“Naturalmente, una riunione non può risolvere completamente tutti i problemi”, ha detto lunedì a Pechino il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin.

È opinione diffusa che la Cina fornisca alla giunta un sostegno politico ed economico essenziale.

Alcuni osservatori coinvolti hanno adottato un atteggiamento più attendista.

Tom Andrews, l’esperto indipendente delle Nazioni Unite sui diritti umani per il Myanmar, ha detto che il vertice dell’ASEAN dovrebbe essere giudicato dai risultati in Myanmar.

“Le uccisioni finiranno? Finirà il terrorismo dei quartieri? Le migliaia di persone rapite verranno rilasciate? Persisterà l’impunità? Ansioso di lavorare con Spec Envoy dell’ASEAN e monitorare i risultati effettivi del Summit “, ha scritto domenica su Twitter.

Nella capitale del Myanmar, Naypyitaw, Suu Kyi ha espresso frustrazione in un’udienza in tribunale lunedì per i ritardi nel rispondere alla sua richiesta di incontrare faccia a faccia con i suoi avvocati per preparare una difesa contro diverse accuse penali contro di lei.

Suu Kyi è stata accusata di due capi di imputazione per violazione di una legge intesa a controllare la diffusione del coronavirus, importazione illegale di walkie-talkie, uso non autorizzato degli stessi, incitamento a disordini pubblici e violazione dei segreti ufficiali.

I suoi sostenitori affermano che le accuse sono politicamente motivate, con il ritmo lento dei casi che serve come scusa per tenerla rinchiusa. Win Myint, che era presidente del suo governo, si trova nella stessa situazione e deve affrontare alcune delle stesse accuse.

Suu Kyi ha detto alla corte in un’udienza in videoconferenza che aveva chiesto di incontrare i suoi avvocati molto tempo fa, e da allora sono state presentate ulteriori accuse contro di lei, ha detto Min Min Soe, un membro del suo team legale.

Sia Suu Kyi che Win Myint sembravano sani, anche se Suu Kyi sembrava leggermente più magro di prima, ha detto Min Min Soe.

Il suo prossimo appuntamento davanti al tribunale è il 10 maggio.