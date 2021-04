L’UE raggiunge un accordo sul Green Deal: obblighi legali

È stato raggiunto un accordo sulla legge europea sul clima

L’accordo è stato deciso mercoledì mattina, un giorno prima della Giornata mondiale della Terra, dopo oltre 14 ore di negoziati tra i rappresentanti del Parlamento europeo e dei 27 Stati membri dell’UE.

“Questo è un momento fondamentale per l’UE e un segnale forte per il mondo: il nostro impegno per una UE Climate Neutral guiderà le nostre politiche nei prossimi 30 anni. Questa è una buona giornata per le persone e per il pianeta”, ha dichiarato su Twitter il vicepresidente esecutivo del Green Deal europeo Frans Timmermans.

La Commissione Europea ha inoltre proposto un obiettivo intermedio al 2030 per ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990, anch’essi inclusi nella legge.

La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato su Twitter di accogliere con grande favore l’accordo e che l’impegno politico dell’Europa a diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 è ora anche legale.

“La legge sul clima imposta l’UE su un percorso verde per una generazione, ed è il nostro impegno vincolante per i nostri figli e nipoti”, ha aggiunto von der Leyen.

La percentuale stabilita dalla Legge sul clima è più ambiziosa del precedente obiettivo di una riduzione del 40% delle emissioni di CO2, rispetto al livello del 1990, tuttavia, è inferiore al taglio del 60% che alcuni eurodeputati chiedevano.