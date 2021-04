Il Gen. Figliuolo: “In arrivo altre 7 milioni di dosi Pfizer”

“Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi di vaccino Pfizer in più. Per l’Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia. Il piano va avanti così come l’avevo strutturato, per questo sono davvero contento”. Lo ha dichiarato il Commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in visita al Polo vaccinale di Aosta.

Commentando l’andamento della campagna di vaccinazione nazionale anti-Covid, Figliuolo ha poi dichiarato: “Dobbiamo continuare su questa strada. Dopo gli over 80, toccherà agli over 70 e poi si vede. Con l’afflusso massiccio di dosi vaccinali riusciremo ad aprire alle classi produttive e il Paese ne uscirà più forte di prima”.

“In valle d’Aosta ho trovato un’organizzazione ben fatta. C’è un’attenzione agli anziani, si sta procedendo bene sugli over 80, la Valle d’Aosta con il 75% sta andando bene. Ritengo che con l’innesto di unità mobili, anche della Difesa, per poter andare nelle zone più impervie a vaccinare sul posto gli anziani e le persone fragili, si raggiungerà questo obiettivo quanto prima”, ha dichiarato il Commissario per l’emergenza coronavirus durante la visita al Polo vaccinale allestito al Palaindoor di Aosta, in riferimento all’andamento della campagna di vaccinazione della Regione.

“La Valle d’Aosta è capace di vaccinare, lo dimostra, col suo oltre 95% di dosi somministrate rispetto alle dosi arrivate e quindi bisogna far arrivare le dosi”, ha aggiunto, annunciando di aver fatto pervenire nella regione alpina una dotazione supplementare di 1.170 dosi di vaccini Pfizer.