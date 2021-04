Manifestazione in Israele: “Imprigionate Netanyahu”

Migliaia di manifestanti israeliani si sono radunati per chiedere le dimissioni e l'incarcerazione di Benjamin Netanyahu

I manifestanti hanno marciato per le strade di Israele sabato sera, invitando i politici a unirsi contro il premier di lunga data e organizzare un nuovo governo per prevenire un possibile quinto mandato elettorale.

Alle manifestazioni hanno partecipato membri di organizzazioni e gruppi di attivisti anti-Netanyahu di alto profilo, tra cui il ministro del crimine, Ein Matzav e The Black Flags.

Le manifestazioni principali si sono svolte fuori dalla residenza ufficiale di Netanyahu nella Gerusalemme occupata al-Quds e dalla sua casa privata nella città costiera di Cesaria, con centinaia di manifestanti che chiedevano un “cambio di governo” e chiedevano che il primo ministro fosse imprigionato.

I rapporti affermano che la polizia e le forze di sicurezza israeliane hanno rimosso con la forza i manifestanti dai due luoghi nella tarda serata di sabato.

Contrassegnando un cambiamento rispetto alle precedenti manifestazioni, dozzine di manifestanti si sono radunati davanti alla residenza del presidente israeliano Reuven Rivlin, con scontri scoppiati tra polizia e manifestanti dopo un tentativo di appendere uno striscione con la scritta “Bugiardo” nei locali.

La mossa è arrivata dopo che Rivlin ha dato a Netanyahu il mandato di formare un nuovo gabinetto martedì, lo stesso giorno in cui si svolgevano il processo e le udienze per le accuse di corruzione del premier in un tribunale a Gerusalemme al-Quds.

Il gruppo “Ministro del crimine” ha detto in una dichiarazione che Rivlin ha dato il mandato a Netanyahu “nonostante la maggioranza dei cittadini israeliani vota per il blocco pro-cambiamento”.

Inoltre, il capo di un gruppo di attivisti in Israele ha detto che il presidente “ha sbagliato” quando ha dato “all’imputato criminale” l’opportunità di formare un nuovo gabinetto.

Le elezioni israeliane, tenutesi il 23 marzo, le quattro in due anni, si sono concluse senza che una destra guidata da Netanyahu né una potenziale alleanza dei suoi oppositori si assicurasse la maggioranza nei 120 membri del parlamento.

Il primo ministro israeliano più longevo, al potere consecutivamente dal 2009, ha un massimo di 42 giorni per formare un nuovo gabinetto prima che Rivlin scelga un altro candidato o chieda al parlamento di sceglierne uno.

Netanyahu finora non è riuscito a garantire sufficienti promesse di fedeltà da parte dei partiti minori, il che sarebbe essenziale per formare un gabinetto di maggioranza.

Agli elettori israeliani può essere chiesto di tornare alle urne per una quinta elezione in appena due anni se né Netanyahu né i suoi rivali riescono a formare un gabinetto.

Proteste settimanali contro Netanyahu e il suo governo si sono svolte nei territori occupati da mesi, con manifestanti che chiedevano le loro dimissioni per corruzione.

Il primo ministro 71enne è accusato di accettare doni impropri e di cercare di scambiare favori con i magnati dei media in cambio di una copertura positiva. Ha negato la trasgressione.