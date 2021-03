COVID, spesa online da record: ‘IL GIGANTE’ in un anno +100% richieste, durante lockdown picco del 250%

Sessanta punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia

Incremento della spesa online del 250% durante il lock della pandemia E’ lo straordinario traguardo raggiunto dai ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della grande distribuzione con una sessantina di punti vendita nel Nord Italia, 40 dei quali in Lombardia). Un risultato che, anche nei primi mesi del 2021, si è consolidato stabilizzandosi a una quota pari al doppio delle richieste online presenti sino alla fine del 2019.

“Anche questo – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del gruppo – è uno degli effetti importanti generati dalla pandemia. Siamo al lavoro per implementare ulteriormente la nostra proposta online con servizi dedicati a tutti i territori in cui siamo presenti. Per celebrare questo importante traguardo. ‘Il Gigante’ ha deciso di caratterizzare la maglia della Pro Sesto, squadra di calcio di Serie C di cui è main sponsor, con la scritta ‘Spesa Online’”. Già da oggi, dunque, nella gara casalinga con il Piacenza (diretta tv, alle ore 17.30, su Sky) la Pro Sesto indosserà la nuova maglia.