Femminicidio: duplice omicidio nel tarantino. I CC sulle tracce di un 61enne

Duplice omicidio questo pomeriggio a Massafra, in provincia di Taranto. A quanto si è appreso, un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie 65enne e la suocera di 91 anni in un appartamento di via Leonardo Da Vinci, e poi è fuggito con la sua auto.

Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia e del comando provinciale di Taranto.

Le due donne, trovate in stanze diverse dell’appartamento, sarebbero state accoltellate o colpite con un oggetto appuntito. A dare l’allarme sarebbe stato proprio il marito e genero delle due vittime, che poi – secondo alcune testimonianze – avrebbe tentato di compiere gesti autolesionistici prima di allontanarsi. Sul luogo del duplice omicidio sono intervenuti il pm di turno della Procura di Taranto, Marco Colascilla Narducci, e il comandante provinciale dei Carabinieri, Luca Steffensen.

Ha probabilmente usato un arnese da lavoro il 61enne attualmente ricercato dai Carabinieri, che questo pomeriggio ha ucciso la moglie di 65 anni e la suocera di 91 in un appartamento di via Leonardo Da Vinci, nel rione San Francesco di Massafra (Taranto). A quanto si apprende il ricercato si occupa di potature di alberi e piante e non ha precedenti penali. I carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche stanno compiendo i rilievi e cercando di ricostruire la dinamica del duplice omicidio. Il sindaco di Massafra, Antonio Quarto, che ha appreso la notizia dagli agenti della Polizia Locale, parla di “immane tragedia che ha colpito la comunità”.