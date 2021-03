Eletto all’Assemblea del Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario

Enrico Letta è stato eletto dall’Assemblea Pd come nuovo segretario dem. Una nomina ampiamente prevista nei numeri, visto che ha ottenuto quasi l’unanimità dei voti. La sua elezione e il suo discorso hanno subito suscitato numerose reazioni nel mondo politico.

Soddisfatto Nicola Zingaretti, il predecessore di Letta, che su Twitter scrive: “Bene Enrico Letta. Forza Pd! Ora lealtà e passione per il bene dell’Italia”. Matteo Orfini dice che “Letta ridisegna con grande serietà profilo e posizionamento del Pd. Un ottimo inizio”. Il ministro dem Lorenzo Guerini fa gli auguri al nuovo segretario scrivendo: “Giovani, diritti, cultura e crescita. Le idee del Pd e per il Pd indicate da Enrico Letta sono la strada giusta per le grandi sfide che abbiamo oggi davanti a noi”. “Da Enrico Letta una relazione alta, bella, condivisibile, che consente di rialzare la testa, di guardare avanti, di affrontare una fase tutt’altro che semplice per il Paese. Ora tutti quanti dovremo dare il nostro contributo a far sì che la riflessione fatta oggi si possa sviluppare e possa determinare un’iniziativa politica conseguente. In questo senso, mi sembra molto giusta l’indicazione di tornare a una discussione all’interno dei circoli, di coinvolgere i nostri militanti ed elettori”, ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Auguri anche dall’ex premier Giuseppe Conte che, su Twitter, parlando di Letta scrive: “Nel suo intervento ha indicato tanti obiettivi sui quali è assolutamente necessario il confronto e il comune impegno per il bene del Paese”. Dal M5s il ministro Luigi Di Maio dice: “Buon lavoro al nuovo segretario del Pd Enrico Letta. Superiamo questa fase così dura e guardiamo avanti, al 2050, puntando sulla Transizione Ecologica del Paese. Insieme possiamo raggiungere obiettivi importanti per l’Italia”. Auguri anche dal capo politico Vito Crimi: “Buon lavoro ad Letta. Il M5s ha dimostrato di essere una forza leale e aperta alla collaborazione, e continuerà ad esserlo in questa difficile fase per il Paese”.

Da Forza Italia arrivano le parole di apprezzamento del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta: “Congratulazioni al neo-segretario del Pd, Enrico Letta. Bene le sue parole sull’esigenza di rinnovamento dello Stato per la ricostruzione del Paese. Insieme al lavoro per una Pubblica amministrazione moderna ed efficiente”. Invece Roberto Occhiuto, capogruppo dei forzisti alla Camera ha voluto chiarire: “In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, con una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, lo ius soli sarà l’ultima delle priorità: per il governo, per gli italiani, per il Paese. Sul resto ci sarà come sempre un civile e sano confronto politico”.

Un commento negativo è invece arrivato dal leader della Lega Matteo Salvini, che al momento si trova nella stessa maggioranza con il Pd nel governo Draghi. “Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Se il nuovo segretario torna da Parigi e parte così, parte male”, dice Salvini. “Risolviamo i mille problemi che hanno gli italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate”.