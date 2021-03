Coronavirus. Il presidente Spirlì chiude le scuole in Calabria: la variante inglese è in aumento

Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha deciso: stop alle “aule del contagio”. Supportato dall’Unità di crisi regionale per il Covid-19 (Fortunato Varone, Ludovico Abenavoli e Caterina De Filippo), al termine dell’incontro avuto in Cittadella, ha deciso senza esitazione, disponendo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale, a eccezione degli asili nido, a partire da lunedì e per due settimane. https://www.lanuovacalabria.it/coronavirus-il-presidente-spirli-chiude-le-scuole-in-calabria-la-variante-inglese-e-in-aumento

Alla base della decisione una ragione ben precisa, ovvero la certezza che in Calabria la variante inglese del Covid c’è. I dati non sono ancora definitivi, ma parlano chiaro. E sono stati snocciolati al tavolo intorno al quale hanno preso posto anche i direttori generali e i commissari di tutte le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della regione, proprio per fare il punto sulla campagna vaccinale in corso.