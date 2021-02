Repubblica Democratica del Congo: uccisi ambasciatore e carabiniere

Ucciso anche l'autista del convoglio Onu

L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), un carabiniere italiano Vittorio Iacovacci e il loro autista congolese Mustapha Milambo, sono stati uccisi in un’imboscata a un convoglio delle Nazioni Unite nella RDC orientale.

L’imboscata è avvenuta mentre il convoglio che trasportava l’ambasciatore Luca Attanasio stava viaggiando dalla città di Goma per visitare un progetto di alimentazione scolastica del Programma alimentare mondiale (WFP) a Rutshuru, secondo l’agenzia delle Nazioni Unite. Ha detto che diversi altri passeggeri che viaggiavano con la delegazione hanno riportato ferite durante l’attacco.

Il governatore del Nord Kivu Carly Nzanzu ha detto che il convoglio di sette membri non era scortato da nessuna delle forze di sicurezza quando è avvenuto l’incidente. Il WFP ha detto che stava cercando informazioni dalle autorità locali poiché l’agguato è avvenuto su una strada che era stata precedentemente autorizzata per viaggiare senza scorte di sicurezza.

Non vi è stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità per l’attacco, avvenuto intorno alle 10:15 (08:15 GMT).

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha espresso il suo “grande sgomento e immenso dolore” per l’attacco e ha lasciato un incontro a Bruxelles con le controparti dell’Unione europea per fare un rapido ritorno a Roma. “Le circostanze di questo brutale attacco non sono ancora note e nessuno sforzo sarà risparmiato per far luce su quanto accaduto”, ha detto Di Maio, rendendo omaggio alle vittime.

Nzanzu, il governatore del Nord Kivu, ha detto che le forze di sicurezza locali non erano state informate della presenza della delegazione nell’area. “I ribelli hanno fermato il convoglio del WFP con i proiettili, prima di far cadere i passeggeri a bordo, compreso l’ambasciatore. Secondo i sopravvissuti, i ribelli volevano soldi dall’ambasciatore”, ha detto Nzanzu.

“Hanno portato tutti i passeggeri e l’ambasciatore nella boscaglia. E pochi minuti dopo, durante il viaggio, hanno ucciso l’autista congolese e poi la guardia del corpo dell’ambasciatore”, ha aggiunto.

Nzanzu ha detto che Attanasio è stato colpito da proiettili sparati dagli aggressori durante uno scontro a fuoco tra i ribelli e i ranger del parco Virunga supportati dalle forze armate della RDC che erano stati allertati dell’attacco.

L’esercito della RDC ha detto che le truppe stavano perquisendo l’area nel Parco nazionale di Virunga alla ricerca degli assalitori.

Dozzine di gruppi armati operano dentro e intorno a Virunga, che si trova lungo i confini della RDC con Ruanda e Uganda. I ranger del parco sono stati ripetutamente attaccati, compresi otto uccisi in un’imboscata il mese scorso.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha detto che la scorsa settimana più di 2.000 civili sono stati uccisi nel nord e nel sud Kivu e nelle province di Ituri lo scorso anno.

Attanasio è il secondo ambasciatore europeo ad essere stato ucciso mentre prestava servizio nella RDC.

Nel gennaio 1993, l’ambasciatore francese Philippe Bernard fu ucciso durante le rivolte a Kinshasa innescate dalle truppe che si opponevano all’ex presidente Mobutu Sese Seke.