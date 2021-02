Coppia di Bolzano: ritrovato ritrovato il corpo di Laura Perselli

Il cadavere della donna è stato rinvenuto nel fiume Adige

È stato ripescato dall’Adige, tra gli abitati di San Floriano e Laghetti, a sud di Bolzano, il corpo di Laura Perselli, la donna bolzanina scomparsa il 4 gennaio insieme al marito. La notizia è confermata da fonti vicine alla famiglia Neumair-Perselli. I carabinieri hanno successivamente recintato l’intera zona e bloccato gli accessi al ponte sull’Adige. I vigili del fuoco hanno intensificato le ricerche in acqua nella zona del ritrovamento del corpo della donna per provare a individuare anche il corpo del marito, Peter Neumair.

Il ritrovamento è stato reso possibile grazie all’abbassamento dell’Adige. La società idroelettrica altoatesina Alperia, vista la programmazione della produzione degli impianti in seguito a delle manutenzioni programmate, ha ridotto il deflusso delle dighe di Glorenza, Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico, abbassando i livelli del fiume per una trentina di centimetri.

I due ex insegnanti di 63 e 68 anni erano scomparsi la sera del 4 gennaio. L’ultimo accesso a WhatsApp da parte di Laura Perselli risaliva appunto alle 18.46 di lunedì 4 gennaio e l’ultima cella agganciata dal telefonino era nei pressi di ponte Roma. Marito e moglie amavano passeggiare, per questo erano stati battuti diversi sentieri e tra le prime ipotesi si era pensato a una caduta accidentale in acqua. Anche se l’ora della scomparsa e le temperature piuttosto rigide della sera hanno da subito fatto sollevare dubbi.

Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, è stato arrestato Benno Neumair, il figlio della coppia. “A seguito di alcuni recenti elementi acquisiti nel corso delle indagini”, conferma la Procura. Il 30enne è accusato di duplice omicidio e occultamento dei cadaveri dei genitori ed è l’unica persona iscritta nel registro degli indagati. L’uomo si è costituito spontaneamente dopo che la Procura aveva emesso un decreto di fermo. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, da alcuni audio Whatsapp ascoltati dagli inquirenti, Laura Perselli sarebbe apparsa particolarmente preoccupata per il figlio nei giorni precedenti alla scomparsa sua e del marito.