I giganti petroliferi: Exxon e BP hanno registrato enormi perdite nel 2020

Perdite per 20 miliardi di dollari

I giganti del petrolio Exxon e BP hanno riportato perdite impressionanti per il 2020 martedì, poiché la pandemia ha schiacciato la domanda di energia e ridotto i prezzi del petrolio.

Exxon Mobil Corp. ha riportato le maggiori perdite nella sua storia: quasi $ 20,1 miliardi per il quarto trimestre, inclusi oltre $ 19 miliardi per svalutare il valore delle attività aziendali. Per l’intero anno, ha perso $ 22,4 miliardi.

BP PLC ha registrato un profitto di $ 825 milioni nel quarto trimestre, ma ha comunque perso $ 18,1 miliardi nel 2020. I risultati sono arrivati ​​dopo che Chevron ha riferito la scorsa settimana di aver perso $ 5,5 miliardi l’anno scorso.

I segnali indicano risultati migliori per i giganti del petrolio quest’anno. I prezzi del greggio sono aumentati di circa il 50% negli ultimi tre mesi, compreso un aumento di oltre il 10% dal 1 ° gennaio, poiché i principali produttori guidati dall’Arabia Saudita hanno tagliato la produzione.

Le compagnie petrolifere sperano che il lancio dei vaccini COVID-19 significhi un ritorno a una vita più normale per imprese e consumatori, il che a sua volta aumenterebbe la domanda di petrolio e gas naturale.

La domanda di energia è crollata lo scorso anno a causa della pandemia che ha portato a blocchi e a un drastico calo dell’energia per usi come i trasporti.

“Il consumo di energia è crollato con la chiusura delle economie, i prezzi del petrolio hanno toccato il punto più basso nella storia e i margini di raffinazione sono scesi ben al di sotto dei minimi di 10 anni”, ha affermato Darren Woods, CEO di Exxon. “Era la prima volta nella memoria che abbiamo visto minimi simultanei in ciascuna delle nostre attività.”

La Exxon di Irving, Texas, sta rispondendo tagliando i costi. Si prevede che entro il 2023 taglierà 6 miliardi di dollari di spesa annuale rispetto ai livelli del 2019.

La grande perdita del quarto trimestre di Exxon era in contrasto con un profitto di $ 5,7 miliardi un anno prima. Escludendo le massicce svalutazioni e altri costi di svalutazione, la società ha dichiarato di aver guadagnato 3 centesimi per azione. Secondo un sondaggio di Zacks Investment Research, gli analisti si aspettavano in media un profitto di un centesimo per azione.

I ricavi sono scesi del 31% a 46,5 miliardi di dollari.

Exxon è stata a lungo sotto pressione dagli azionisti attivisti per concentrarsi maggiormente sui combustibili rinnovabili e allontanarsi dalla sua eredità di combustibili fossili.

La società ha detto martedì che ridurrà le emissioni di gas serra dalle proprie operazioni e ha creato una divisione per “commercializzare” la tecnologia che spera di sviluppare per catturare le emissioni di carbonio prima che entrino nell’atmosfera – Exxon crede che la tecnologia possa affrontare il cambiamento climatico e salvare il petrolio e contemporaneamente l’attività del gas.

Tuttavia, uno degli azionisti attivisti della società, la società di investimento Engine No.1, ha affermato che gli annunci di Exxon non cambiano il corso a lungo termine della società “né la posizionano per avere successo in un mondo che cambia”. Il fondo ha affermato che Exxon è destinato a distruggere il valore per gli azionisti per decenni, assumendo che la produzione di petrolio e gas continuerà a crescere anche di fronte agli sforzi per ridurre il cambiamento climatico.

La scorsa settimana, il motore n. 1 ha nominato quattro candidati per il consiglio di amministrazione di Exxon, che sarà scelto a maggio.

La BP con sede a Londra lo scorso anno ha annunciato che cercherà di diventare un produttore netto di emissioni di carbonio zero entro il 2050. Tuttavia, la società sta ancora mettendo in funzione nuovi progetti di petrolio e gas.

BP sta anche riducendo i costi.

“Abbiamo iniziato a reinventare BP, con quasi 10.000 persone che hanno lasciato l’azienda”, ha dichiarato in un comunicato il CEO Bernard Looney. “Abbiamo rafforzato le nostre finanze, eliminando i costi e chiudendo importanti cessioni”.

Nel trading pomeridiano degli Stati Uniti, le azioni Exxon sono aumentate di quasi il 2% mentre le azioni BP sono scese di oltre il 6%.