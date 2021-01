Pugilato: Tricolori Elite; Russo in finale supermassimi

A 38 anni Clemente Russo non smette di essere uno dei protagonisti del pugilato italiano. Il fighter casertano due volte argento alle Olimpiadi (2008 e 2012), e che è passato di categoria salendo dai massimi ai supermassimi, si è infatti qualificato per la finale dei +91 kg dei campionati italiani Elite 2020 (in programma a dicembre e poi rinviati per la pandemia) in corso di svolgimento al Pala Del Mauro di Avellino.

Nella semifinale di oggi ‘Tatanka’, che in carriera ha conquistato anche due ori mondiali, ha battuto ai punti per 4-1 un avversario di 13 anni più giovane di lui, il 25enne ‘gigante’ (1,97 per 102 kg) Dmytro Tonishev, della Union Boxe Mestre, nato a Leopoli, in Ucraina, residente da 17 anni in Italia e studente di fisioterapia all’università di Padova. Russo ha saputo contenerne l’irruenza e poi lo ha colpito nei punti giusti grazie alla rapidità dei suoi colpi e alla maggiore esperienza.

Nell’altra semifinale il campione 2019 Matteo Girolamo, fighter pratese, ha prevalso per 5-0 su Xhuliano Tushaj.

Ma oggi sul ring di Avellino si è messo in evidenza anche il peso massimo salernitano Aziz Abess Mouhiidine che ha battuto nettamente Jonathan Kogasso. Nella finale tricolore dei 91 kg sfiderà Eros Seghenti e, da quanto si è visto finora, il pronostico è tutto per lui. Ma il vero obiettivo di Mouhiidine è l’Olimpiade di Tokyo, per la quale non si è ancora qualificato.