Il rapporto sulla diffusione del virus è preoccupante. Vertice UE sulle restrizioni

I leader dell’Unione europea hanno valutato ulteriori misure per contrastare la diffusione delle varianti del coronavirus durante un vertice video giovedì, poiché il massimo funzionario del blocco per il controllo delle malattie ha affermato che è necessaria un’azione urgente per scongiurare una nuova ondata di ricoveri e morti.

I 27 leader stavano esaminando ulteriori restrizioni alle frontiere come limiti a tutti i viaggi non essenziali, un migliore monitoraggio delle mutazioni e un miglioramento del coordinamento dei blocchi, preoccupati che un’altra ondata di morti in tutta l’UE fosse imminente.

Il capo del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon, ha affermato che “un numero crescente di infezioni porterà a tassi di ospedalizzazione e mortalità più elevati in tutte le fasce d’età, in particolare per le fasce d’età più anziane”.

Dall’inizio della pandemia sono morti circa 400.000 cittadini dell’UE per cause correlate al COVID-19.

In uno studio pubblicato poco prima del vertice, l’ECDC ha avvertito degli alti pericoli delle nuove varianti, come quelle che hanno avuto inizio in Gran Bretagna, Brasile e Sud Africa, e Ammon ha affermato che “gli Stati membri sono anche incoraggiati ad accelerare la vaccinazione dei gruppi ad alto rischio e preparare il sistema sanitario per la forte domanda”.

Alcuni paesi dell’UE hanno già rafforzato le restrizioni imponendo coprifuoco più rigorosi e requisiti di maschera più severi sui trasporti pubblici e nei negozi. Tra le misure raccomandate dall’ECDC c’è il divieto di viaggi non essenziali e l’accelerazione delle vaccinazioni.

“Dobbiamo fare di tutto per prevenire l’introduzione di ulteriori mutazioni come quella brasiliana”, ha detto il primo ministro austriaco Sebastian Kurz. “Abbiamo bisogno di standard chiari e uniformi alle frontiere e riguardanti l’intero settore dei viaggi”.

Ha anche chiesto all’Agenzia europea per i medicinali di accelerare il lavoro in modo che il vaccino candidato di AstraZeneca possa essere rapidamente approvato e distribuito. Kurz ha detto che molti altri leader concordano con lui sul fatto che l’EMA “deve lavorare giorno e notte”.

“È necessaria una decisione rapida e non burocratica”, ha detto, aggiungendo che “non c’è nulla che ostacoli l’approvazione”.

La Commissione esecutiva dell’UE ritiene che la situazione sanitaria sia a un punto critico e ha esortato gli Stati membri ad accelerare il ritmo della vaccinazione, per garantire che almeno l’80% di coloro che hanno più di 80 anni siano vaccinati entro marzo e che il 70% dei la popolazione adulta in tutto il blocco è protetta entro la fine dell’estate.

Ma poiché l’UE non si aspetta che i vaccini siano pronti per la distribuzione di massa prima di aprile, i leader dovrebbero nel frattempo trovare modi efficienti per contenere le nuove varianti. La commissione ritiene che sarà cruciale monitorare meglio le mutazioni del virus con il sequenziamento genomico, insieme a un maggiore utilizzo di test rapidi dell’antigene.

La Commissione europea ha affermato che diverse nazioni dell’UE stanno testando meno dell’1% dei campioni. Ha proposto di aumentare “urgentemente” il sequenziamento del genoma ad almeno il 5% dei risultati positivi dei test e idealmente vedrebbe che la cifra raggiunge il 10% per rilevare le varianti.

Giovedì gli Stati membri hanno concordato all’unanimità un quadro comune per l’uso di test rapidi dell’antigene e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test PCR in tutto il blocco di 450 milioni di abitanti, nel tentativo di facilitare i movimenti transfrontalieri, la tracciabilità del virus e il trattamento.

“Questo è uno strumento centrale per aiutare a mitigare la diffusione del virus e contribuire al buon funzionamento del mercato interno”, ha affermato il Consiglio dell’UE in una dichiarazione.

Il coordinamento delle misure di blocco sembra più complicato, con una miriade di iniziative provenienti dagli Stati membri. Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha avvertito che potrebbero essere necessari nuovi controlli alle frontiere se non si coordinano.

“Anche per noi ampi controlli alle frontiere sarebbero l’ultima risorsa e (…) faremo molto per cercare di impedirlo”, ha detto la Merkel ai giornalisti a Berlino. “Ma non si possono nemmeno escludere completamente, se qualcuno ha idee completamente diverse.”

Facendo eco al consiglio dell’ECDC, il primo ministro belga Alexander De Croo ha proposto un divieto temporaneo di viaggi non essenziali durante le vacanze scolastiche di febbraio e farà una proposta ai suoi omologhi per adottarlo in tutto il blocco.

“È importante essere chiari che questo non significa che chiudiamo i confini”, ha detto De Croo. “Viaggi non essenziali, di cui ora possiamo fare a meno, come il turismo, chiaramente non possiamo più correre questo rischio”. La questione è diventata rapidamente un punto caldo di dibattito al vertice.

Le discussioni si concentreranno anche sull’interruzione delle consegne di vaccini dopo che la settimana scorsa Pfizer ha annunciato una riduzione temporanea che ha colpito tutti i paesi dell’UE. L’UE ha siglato sei contratti di vaccino per oltre 2 miliardi di dosi, ma finora è stato approvato l’uso solo dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna.

L’UE si aspetta ora che Pfizer mantenga il calo delle consegne limitato a questa settimana, mentre riprende la piena distribuzione di nuovo la prossima settimana, con il conseguente accumulo di arretrato nel mese di febbraio.

I leader valuteranno anche una proposta greca di rilasciare certificati di vaccinazione per facilitare i viaggi. Ma con dubbi sul fatto che le persone vaccinate possano essere ancora contagiose e solo una piccola parte della popolazione dell’UE già vaccinata, diversi Stati membri hanno espresso riserve.

In questa fase, i certificati a prova di vaccinazione dovrebbero essere considerati solo per scopi medici e non come documenti di viaggio, ha detto un funzionario dell’UE.