UNICUSANO: Inaugurazione Anno Accademico 2020/2021

Il giorno 15 Dicembre alle ore 10:30 l’Università degli Studi Niccolò Cusano aprirà ufficialmente l’anno accademico 2020/2021. La Cerimonia di inaugurazione si svolgerà presso l’aula magna del Campus, e per la prima volta nella storia dell’Ateneo, si terrà in diretta su Cusano Italia TV (Canale 264 del digitale terrestre) e sarà accessibile a tutti in streaming su Radio Cusano Campus e sui canali social Facebook e Instagram Unicusano

Un appuntamento tradizionale della comunità accademica che si aprirà con la relazione del Magnifico Rettore Prof. Fabio Fortuna. Ospite d’eccezione, il Prof. Giuseppe Novelli Ordinario di genetica medica -Università di Roma Tor Vergata e del Nevada, Reno.

La storia dell’Università Niccolò Cusano

L’Unicusano è una realtà ormai consolidata è tra le prime università d’Italia ad aver unito la qualità della tradizione accademica italiana a sistemi di apprendimento online innovativi.

L’ Ateneo offre un’ampia scelta formativa articolata in 35 Corsi di Laurea , promuovendo l’apprendimento in una duplice modalità: in presenza e online. Infatti gli studenti possono studiare presso il campus di Roma seguendo le lezioni in aula e, se desiderano possono anche frequentare le lezioni online accedendo direttamente alla piattaforma e-learning.

Le lezioni on line sono composte da:

lezioni video registrate;

lezioni in videoconferenza, per assistere alle lezione in diretta;

manuali scaricabili, da studiare e consultare in ogni momento;

slides, ovvero, vere e proprie mappe concettuali;

test di autovalutazione

ricevimenti virtuali in videoconferenza condotti dai docenti

Oltre ai corsi laurea triennali, quinquennali e a ciclo unico, ci sono anche numerose offerte post diploma e post laurea, con oltre 150 Master e corsi di perfezionamento che rispondono alle esigenze del mercato e ai cambiamenti del mondo del lavoro.

Anche il Campus è prestigioso e innovativo, progettato sul modello dei college di tradizione anglo americana , un complesso di oltre 54.000 mq immerso in 6 ettari di parco verde . Al suo interno gli studenti dispongono di servizi didattici all’avanguardia come aule dotate di lavagne LIM, laboratori informatici, laboratori per attività di Ricerca, sale convegni, aule riservate alla lettura, tutor room, biblioteca , impianti sportivi e gli alloggi della “residenza” con ben 110 stanze riservate agli studenti.

Grande spazio alla ricerca e all’innovazione tecnologica

L’Unicusano è tra le prima in Italia per progetti di ingegneria industriale, nel campo medico-scientifico, la ‘Fondazione Università Niccolò Cusano per la Ricerca medico-scientifica’ si dedica alla Ricerca biomedica e diagnostica per la cura delle malattie rare

Il Centro di Ricerca Unicusano sull’Educazione alla Salute (H.E.R.A.C.L.E. LAB) affiliato alle Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazione e Psicologia. Sviluppa l’attività di ricerca sull’analisi dei processi di apprendimento in didattica generale e speciale con particolare riferimento alla valutazione e progettazione di interventi educativi rivolti a soggetti diversamente abili

Il Centro di Ricerca e Clinica dell’UNICUSANO, situato nella sede di Roma, coinvolge Docenti, studenti e laureati offrendo attività di tirocinio accademico e professionale, percorsi di formazione, e attività di servizio psicologico aperti al territorio e dedicati all’età evolutiva, alla famiglia e alla promozione del benessere sociale

L’Unicusano dispone di un corpo docenti di alto livello in grado di garantire ai suoi studenti una preparazione di grande qualità, e un ambiente accogliente pronto a soddisfare le esigenze degli studenti neodiplomati ma soprattutto le necessità degli studenti lavoratori.