La soluzione commerciale sulla Brexit non supera il 50%

I negoziati sulla Brexit riprenderanno a Bruxelles dopo che Boris Johnson e il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno concordato che una soluzione commerciale e di sicurezza era ancora possibile nei giorni immediati.

In una dichiarazione congiunta, i due leader hanno detto che avrebbero parlato di nuovo lunedì sera, con le due parti alla ricerca di una svolta con sole tre settimane prima che il Regno Unito uscisse dal mercato unico e dall’unione doganale.

“In una telefonata odierna sui negoziati in corso tra l’Unione europea e il Regno Unito, abbiamo accolto con favore il fatto che siano stati compiuti progressi in molti settori”, hanno affermato. “Tuttavia, rimangono differenze significative su tre questioni critiche: condizioni di parità, governance e pesca. Entrambe le parti hanno sottolineato che nessun accordo è fattibile se questi problemi non vengono risolti.

“Pur riconoscendo la gravità di queste differenze, abbiamo convenuto che i nostri team negoziali dovrebbero intraprendere un ulteriore sforzo per valutare se possono essere risolti. Chiediamo quindi ai nostri capi negoziatori di riunirsi nuovamente domani a Bruxelles. Parleremo di nuovo lunedì sera.”

Barnier ha twittato: “Vedremo se c’è una via da seguire. Il lavoro continua domani. ” Il taoiseach irlandese, Micheál Martin, ha spinto entrambe le parti a raggiungere i compromessi necessari per trovare un accordo. Ha twittato: Accolgo con favore il fatto che domani i negoziatori riprenderanno le loro discussioni su un accordo commerciale tra UE e Regno Unito a Bruxelles. Un accordo è nell’interesse di tutti. Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per raggiungere un accordo.”

Fonti vicine al negoziato hanno detto che la situazione era grave e le questioni politiche finali si sono rivelate difficili da risolvere.

David Frost, il capo negoziatore del Regno Unito, e il suo omologo dell’UE, Michel Barnier, hanno detto venerdì che avrebbero messo in pausa i loro negoziati a Londra non avendo trovato un terreno comune.

Non c’era alcun suggerimento che fosse stato trovato un compromesso nella telefonata, che durò circa 90 minuti, ma le fonti di entrambe le parti sembravano ottimiste sul fatto che si potesse trovare un terreno comune.

Partendo da King’s Cross per Bruxelles sabato mattina, il capo negoziatore dell’UE, Barnier aveva detto ai giornalisti: “Manteniamo la calma, come sempre, e se c’è ancora un modo, vedremo”.

Fonti dell’UE hanno affermato che i negoziati si sono ora ridotti a grandi decisioni politiche sulle tre questioni controverse: pesca, concorrenza leale e risoluzione delle controversie. Ogni altra parte del trattato, che dovrebbe durare più di 600 pagine, è in ordine, si capisce.

Il presidente della Commissione europea e il primo ministro, che è a Chequers, hanno iniziato a parlare al telefono poco dopo le 16.30.

“Le differenze sono reali ma richiedono solo un po ‘più di tempo”, ha detto una fonte dell’UE. “Posso immaginare che continueranno a parlare con martedì.”

Il governo dovrebbe presentare mercoledì il disegno di legge finanziario, contenente nuove clausole che annullano l’accordo di recesso, una mossa che segnerà di fatto la fine dei colloqui.

Ma c’è un’aspettativa tra i diplomatici di alto livello che l’accordo dovrebbe essere trovato in tempo, con i leader dell’UE quindi in grado di firmare un accordo in un vertice giovedì.

Le prospettive cautamente positive a Bruxelles contrastano con i recenti avvertimenti di Downing Street che un accordo è in bilico, con l’UE che si dice abbia improvvisamente irrigidito le sue posizioni.

Fonti britanniche sabato hanno affermato che Downing Street sperava in un maggiore realismo da parte dell’UE dopo che Michel Barnier, il capo negoziatore del blocco, avrebbe presentato proposte inaccettabili giovedì.

È stato affermato che le proposte sul controllo delle sovvenzioni interne e sugli standard avrebbero effettivamente costretto Westminster ad allinearsi al regolamento dell’UE.

Si dice anche che Bruxelles abbia chiesto una pausa di 10 anni su qualsiasi modifica all’accesso alla pesca per le flotte europee nella zona economica esclusiva del Regno Unito. David Frost, il negoziatore del Regno Unito, ha offerto un periodo di transizione di tre anni.

Un funzionario dell’UE ha respinto le accuse. “È un po ‘sfacciato”, ha detto uno. “Le nostre posizioni sono state del tutto chiare fin dall’inizio.” Un secondo ha descritto le affermazioni su un periodo di transizione di 10 anni come un “uomo di paglia”. “Questo non è un problema, c’è un compromesso da trovare”, ha detto una fonte di una nazione di pescatori.

Nonostante una serie di titoli che incolpano il presidente francese, Emmanuel Macron, per aver ribaltato i negoziati sui diritti di pesca, la questione non è l’ostacolo principale per un negoziato di successo, hanno detto fonti di entrambe le parti.

Il divario più difficile da colmare risiede nella richiesta dell’UE di essere in grado di reagire unilateralmente attraverso tariffe o sospensione di parti del trattato se il governo indebolisce gli standard ambientali, sociali e di lavoro del blocco.

L’UE vuole anche che i proprietari delle imprese europee possano chiedere un risarcimento nei tribunali del Regno Unito qualora ci fossero prove che i sussidi governativi li hanno lasciati in una posizione di svantaggio competitivo.

La fonte ha detto che le due parti hanno ulteriormente bloccato le corna sul fatto che i fondi dell’UE saranno esentati dalle norme sugli aiuti di Stato e se il Regno Unito o Bruxelles autorizzeranno sussidi in Irlanda del Nord.

Il ministro degli Affari europei francese, Clément Beaune, che la scorsa settimana ha suggerito che la Francia potrebbe esercitare il suo veto se i termini riportati non fossero all’altezza delle aspettative, sabato è stato più pacifico.

Ha detto: “Speriamo di avere un accordo. Stiamo ancora cercando di averne uno, quindi non ci sono tensioni aggiuntive, non ci sono dazi doganali e cose del genere, e in modo che in particolare per i nostri pescatori ci sia accesso alle acque britanniche. È molto importante. Ma non faremo un accordo a nessun prezzo. “

“Possiamo parlare, scendere a compromessi”, disse Beaune, “ma non diremo ai nostri pescatori che vi abbiamo sacrificato tutti per loro. Saranno difesi fino all’ultimo. Siamo stati onesti, trasparenti, sul fatto che le cose non saranno più le stesse dopo il 1° gennaio, ma non c’è motivo per cui siano in qualche modo sacrificati o presi in ostaggio dai negoziati”.

Johnson e von der Leyen hanno discusso del modo in cui avrebbero potuto segnare la linea rossa per trovare un terreno comune sulle disposizioni di “parità di condizioni” e un accesso adeguato per i pescherecci dell’UE alle acque britanniche alla fine dell’anno.

In una dichiarazione congiunta di venerdì sera, il capo negoziatore del Regno Unito, David Frost, e Barnier hanno affermato di non essere stati in grado di venire a patti sulle questioni finali e che lo storico negoziato sul commercio e la sicurezza sarebbe stato sospeso.

“Dopo una settimana di intensi negoziati a Londra, i due principali negoziatori hanno concordato oggi che le condizioni per un accordo non sono soddisfatte, a causa di significative divergenze in termini di parità di condizioni, governance e pesca”, hanno affermato Barnier e Frost nella loro dichiarazione.

“Su questa base, hanno deciso di sospendere i colloqui per informare i loro presidi sullo stato di avanzamento dei negoziati. Il presidente von der Leyen e il primo ministro Johnson discuteranno lo stato dei lavori domani pomeriggio “.

Von der Leyen, ex ministro della Difesa tedesco, è stata privatamente criticata dai diplomatici di alcuni stati membri per il suo zelo nel cercare un accordo con il Regno Unito. In alcune capitali dell’UE si teme che, come per il cancelliere tedesco Angela Merkel, l’intenzione sia quella di ottenere un accordo a qualsiasi prezzo, come lo ha descritto un alto diplomatico dell’UE a Bruxelles.

Il portavoce della Merkel venerdì ha esortato entrambe le parti a guardare oltre le loro linee rosse per raggiungere un accordo, mentre il governo francese ha affermato che potrebbe esercitare il suo veto se l’accordo non fosse all’altezza delle aspettative.

Il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, ha dichiarato: “Per il cancelliere, e questo non è cambiato nelle ultime settimane, è necessaria la disponibilità al compromesso da entrambe le parti. Se vuoi concludere un accordo, entrambe le parti devono muoversi l’una verso l’altra. Ognuno ha i suoi principi, ci sono linee rosse, è chiaro, ma c’è sempre spazio per il compromesso”.