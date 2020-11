La Commissione europea e il suo nuovo piano d’azione sulla proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale (PI) è uno dei beni immateriali di un’azienda, il prodotto delle menti dei proprietari e dei dipendenti che diventano gli altri beni dell’azienda, come prodotti e servizi.

Il piano d’azione si propone di migliorare la protezione della PI per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Comporta una serie di passaggi: aumentare la diffusione della PI da parte delle PMI; facilitare la condivisione della PI per aumentare la diffusione tecnologica nel settore; combattere la contraffazione e migliorare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e per promuovere condizioni di parità a livello mondiale.

“I beni immateriali come marchi, design, brevetti e dati sono sempre più importanti nell’odierna economia della conoscenza”, ha affermato la Commissione in una dichiarazione. “Le industrie ad alta intensità di PI rappresentano il 45% di tutto il PIL e il 93% di tutte le esportazioni dell’UE, mentre il valore aggiunto della PI è in crescita nella maggior parte degli ecosistemi industriali europei”.

In tutto il mondo, la domanda di protezione della PI è in aumento, poiché questi beni immateriali diventano sempre più importanti in un mondo tecnologico.

“Il piano d’azione si basa sui punti di forza del quadro europeo della PI per garantire che supporti la nostra ripresa economica e la nostra resilienza in aree economiche chiave”, ha affermato la Commissione.

Il piano ha cinque titoli principali:

Migliorare la protezione offerta alla PI, ad esempio con un sistema di protezione rafforzato delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli (come champagne o formaggio Cheddar), nonché esaminare la possibilità di un sistema simile per altri prodotti, come i coltelli di Solingen o il marmo di Carrara ;

Incoraggiare le PMI a fare un uso migliore delle protezioni della PI già in atto – cosa che attualmente fa solo il 9% delle piccole imprese;

Rendere possibile la condivisione della PI critica in tempi di crisi, come l’attuale pandemia di Covid-19;

Migliorare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e combattere la contraffazione, con prodotti di marca falsi che attualmente rappresentano un valore del 6,8% del PIL nell’intera UE; e

Lobbying per una parità di condizioni a livello mondiale per le aziende dell’UE al di fuori dell’Europa, dove il 93% delle merci esportate proviene da settori in cui i diritti di proprietà intellettuale sono di enorme importanza.

“L’Europa è la patria di alcune delle principali innovazioni mondiali, ma le aziende non sono ancora pienamente in grado di proteggere le loro invenzioni e di capitalizzare la loro proprietà intellettuale”, ha affermato Thierry Breton, commissario per il mercato interno.

“Oggi proponiamo di rivedere il nostro sistema di proprietà intellettuale per rafforzare la capacità dell’Europa di sviluppare tecnologie di prossima generazione, per riflettere i progressi nei dati e nell’intelligenza artificiale, per consentire alle aziende di unire rapidamente le loro conoscenze in tempi di crisi e per sostenere il percorso dell’Europa verso ripresa economica e transizione verde”.