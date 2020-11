Prorogato termine per presentare domanda Bonus 1.000 euro

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, possono fare domanda per la prima volta se hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. In questo periodo devono aver svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, di rapporto di lavoro dipendente, di indennità di disoccupazione NASpI.

Possono fare domanda anche i lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità e che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che in questo periodo abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – e né di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori intermittenti che non hanno già fruito dell’indennità possono chiederla se hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020. Sono ammessi sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia quelli senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità. Non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di trattamento pensionistico diretto.