‘Ogni abuso sarà punito’ di Fabio Clerici

Nella giornata mondiale contro la violenza di genere, anche la poesia può lanciare strali contro i violenti e le ingiustizie che avvolgono e sconvolgono questo periodo storico in cui viviamo.

“…Parole incisive come lame d’acciaio, quelle che usa Fabio Clerici in una silloge che rappresenta un vero e proprio compendio di tutto il male che dilaga nel mondo moderno.

Parole di denuncia dei crimini contro la persona e la sua dignità, …”(Dalla prefazione della dott. Ilaria Celestini)

Qualche tempo fa, poco prima che il Covid avvolgesse tutti nel suo manto nero, ho partecipato alla presentazione in anteprima del libro Ogni abuso sarà punito, del bravissimo poeta e scrittore italiano Fabio Clerici. Si tratta di un libro di poesie contro ogni tipo di violenza vincitore di molteplici premi.

Alcuni brani sono stati interpretati dall’ attore di teatro Lino Fontana, che ha saputo dare, magistralmente, voce a parole che già solo scritte hanno la capacità di trafiggere anche l’animo più scuro.

Parole che hanno la forza di far vergognare tutti gli ignobili e i vigliacchi! Un urlo profondo di sdegno si legge in ogni parola, in ogni verso, in ogni pagina.

Un libro con un grande valore morale, etico, affettivo, emotivo. Molto più di quanto si possa pensare se si prende in considerazione che sia stato scritto da mani mosse dal cuore di un uomo che ha scelto come lavoro di lottare ogni giorno contro le ingiustizie.

Le poesie contenute nel libro non sono nate dalla fantasia dell’autore, ma sono tutte storie vere che lo stesso ha raccolto attraverso testimonianze reali ed interviste che poi ha voluto trasformare in prosa.

Il poeta mi ha confidato: – Ci sono stati molti/troppi momenti in cui mi sono dovuto fermare; le mani mi tremavano per la rabbia nell’ascoltare tutto quel dolore disumano. Ho pianto e mi sono vergognato del genere umano, ma ho compreso ancor di più la necessità di lottare e che questa lotta parta da noi uomini!

All’anteprima erano presenti magistrati, criminologi, psichiatri, Cavalieri di Malta, scrittori, testimoni di violenza subita e altre meravigliose persone e tutte con la stessa speranza nel cuore: trovare il modo di combattere e abbattere la violenza!

Fabio ha voluto creare un progetto con questo libro, un progetto contro la violenza da portare nelle scuole di tutta Italia. Per chi volesse più informazioni può rivolgersi direttamente a lui clericifa@tiscali.it