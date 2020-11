La preoccupazione dell’UE sulla ripresa economica

La seconda ondata della pandemia di coronavirus ha paralizzato la ripresa economica in Europa, ha ammesso giovedì la Commissione europea in un rapporto pubblicato giovedì. L’ente ha indicato che la recessione di quest’anno – stimata in un calo del 7,8% nell’Eurozona – è la più grande dalla creazione della moneta unica nel 1999.

Questa previsione di calo del PIL quest’anno è leggermente meno grave di quella prevista a metà anno, ma peggiora nettamente le prospettive di ripresa per i prossimi due anni.

La “seconda ondata della pandemia distrugge le nostre speranze di una pronta ripresa”, ha affermato Valdis Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione.

L’impatto della pandemia ha avuto effetti diversi nei Paesi dell’Unione Europea (Ue) “e lo stesso vale per le prospettive di ripresa”.

Questa tabella, ha sottolineato la Commissione, riflette l’entità della pandemia, il costo delle misure di contenimento della salute e la portata delle risposte nazionali. In generale, l’attività economica riprenderebbe solo nel 2023 i livelli registrati prima della pandemia .

Nel suo studio, la Commissione ha osservato che la possibilità che una tale ripresa si verifichi prima, nel 2022, è supportata da “un alto grado di incertezza” che suggerisce un “rischio di deterioramento”.

Tra i paesi più colpiti da questa tabella ci sono la Spagna (che dovrebbe chiudere quest’anno con il PIL in calo del 12,4%), l’Italia (-9,9%) e la Francia (-9,4%), secondo la Commissione.

Nel frattempo, la locomotiva economica dell’Europa, la Germania, chiuderebbe l’anno con un calo “appena” del 5,6% del PIL.

Da parte sua, il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ha affermato che “non ci aspettiamo mai una ripresa a ‘V’, ma ora siamo sicuri che non ce la faremo”.

Secondo Gentiloni, “occorreranno due anni perché l’economia europea si avvicini ai livelli pre-pandemici”. È, ha detto, un “contesto di altissima incertezza”.

La zona euro è composta da 19 paesi dell’UE che hanno adottato la stessa valuta . Grazie ad accordi specifici, il Vaticano, Andorra, Monaco e San Marino hanno adattato l’euro come moneta ma non sono considerati parte dell’eurozona.

Secondo la Commissione, il debito pubblico accumulato nei paesi dell’Eurozona raggiungerà quest’anno il 101,7%, per rimanere sopra il 100% nei prossimi due

Le misure straordinarie di contenimento sanitario e gli stimoli per la ripresa economica hanno letteralmente messo da parte la famosa regola di non far andare fuori controllo i debiti pubblici nazionali.

Nonostante l’aumento del debito pubblico, Gentiloni ha invitato i paesi a mantenere le loro “politiche economiche e di bilancio” favorevoli alla crescita.

In questo senso, giovedì il Parlamento europeo ei 27 paesi del blocco hanno raggiunto un accordo di principi sulla controversa condizionalità del rispetto dello Stato di diritto per accedere ai fondi dell’UE.

Questa condizionalità è stata oggetto di resistenza – soprattutto da parte di Ungheria e Polonia – sebbene l’accordo di principi apra la porta all’approvazione definitiva del bilancio dell’UE e del colossale piano di riattivazione dell’economia.