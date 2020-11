E’ scontro tra l’UE e la Brexit sull’accordo di libero scambio

Con una scadenza che si profila sempre più minacciosa, il capo negoziatore dell’Unione europea sull’accordo commerciale post-Brexit con la Gran Bretagna ha pubblicamente accusato Londra per la mancanza di progressi nel tardivo tentativo delle due parti di raggiungere un accordo anche rudimentale.

“In questa fase, rimangono ancora troppe difficoltà su argomenti importanti”, ha detto Michel Barnier mentre si recava a informare gli inviati dei 27 Stati membri.

In un commento successivo su Twitter, Barnier ha affermato che “Nonostante gli sforzi dell’UE per trovare soluzioni, rimangono divergenze molto gravi”.

Il capo negoziatore britannico David Frost ha detto di essere d’accordo sul fatto che “rimangono ampie divergenze su alcune questioni chiave”.

“Continuiamo a lavorare per trovare soluzioni che rispettino pienamente la sovranità del Regno Unito”, ha twittato Frost.

I commenti di Barnier hanno frenato i rapporti ottimistici secondo cui i progressi sono stati compiuti a un ritmo rapido su questioni come i diritti di pesca, uno dei tre temi principali rimanenti che richiedono una soluzione di compromesso se si vuole trovare un accordo prima del 1 gennaio, quando una transizione termine nel procedimento di divorzio Brexit.

Le parole severe di Barnier erano in completa contraddizione con il ramo d’ulivo che aveva offerto a Londra solo due settimane fa, dopo che il primo ministro britannico Boris Johnson aveva insistito sul fatto che l’UE e Barnier dovevano fondamentalmente cambiare rotta per continuare i negoziati.

Entrambe le parti hanno negoziato intensamente da allora, ma, come ha sottolineato Barnier, con scarso effetto.

La mancanza di progressi sulla pesca e sulla necessità di avere standard normativi comuni e una concorrenza leale per assicurarsi che la Gran Bretagna non minerà le imprese dell’UE ha confuso le squadre negoziali per mesi, poiché entrambe le parti hanno cercato di concludere un accordo commerciale dal Regno Unito ha lasciato l’UE il 31 gennaio.

Devono farlo entro poche settimane se un accordo deve essere ratificato entro la fine dell’anno, quando termina un periodo di transizione post-Brexit. Un ostacolo chiave è il parlamento dell’UE, e apparentemente Barnier è stato altrettanto aspro nella sua valutazione degli sforzi britannici di fronte ai legislatori chiave.

“L’elenco delle divergenze fondamentali rimane lungo”, ha detto l’eurodeputato tedesco David McAllister, il massimo funzionario della legislatura per la Brexit. E deve superare il parlamento per essere approvato.

Senza un accordo, il commercio tra le due parti cambierebbe radicalmente e centinaia di migliaia di posti di lavoro sarebbero minacciati da entrambe le parti, specialmente nelle nazioni vicine alla Gran Bretagna come Irlanda, Francia, Belgio e Paesi Bassi. Barnier ha nuovamente insistito mercoledì sul fatto che l’UE “è preparata per tutti gli scenari”.

Nei negoziati commerciali, la Gran Bretagna vuole mantenere il maggior numero possibile di vantaggi dell’adesione all’UE senza dover vivere secondo le regole del blocco. L’UE insiste su rigide normative commerciali per evitare di avere un gigantesco partner commerciale bucaniere alle sue porte che potrebbe liberamente minare gli standard di aiuti di Stato, sociali e ambientali del blocco.

Dopo i negoziati a Bruxelles questa settimana, i colloqui dovrebbero spostarsi di nuovo a Londra nei prossimi giorni.