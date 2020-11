Terrore a Vienna: 7 morti. “E’ un attentato. Hanno sparato a caso nei locali”

Spari e ore di terrore a Vienna dove sono avvenute diverse sparatorie nel centro, vicino alla sinagoga nella Seitenstettengasse. L’attacco terroristico viene definito ancora in corso. Secondo l’edizione online del quotidiano viennese Kurier, il bilancio dell’attacco sarebbe di sette morti, tra cui anche un poliziotto. Vi sarebbe anche stata un’esplosione. L’attacco ha toccato sei punti diversi della città, riferisce la polizia di Vienna parlando di “molti sospetti armati di fucile”.

Negli ospedali a Vienna sono stati ricoverati 15 feriti dell’attentato, di cui 7 in gravi condizioni.

“L’attacco terroristico è ancora in corso. Le forze speciali sono sulle tracce dei terroristi”, ha detto il ministro degli interni Karl Nehammer alla tv Orf. Il ministro ha confermato che un attentatore, armato con un fucile d’assalto, è stato ucciso. L’attacco è stato compiuto da più soggetti, “che si stanno ancora spostando per la città”. Nehammer non ha invece voluto confermare l’arresto di uno o più attentatori.

L’esercito ha inviato uomini nel centro di Vienna a sostegno della forze di polizia. I soldati stanno ora presidiando i luoghi sensibili. Il ministro degli Interni Karl Nehammer ha ribadito la pericolosità degli attentatori e ha rinnovato l’invito ai viennesi a non lasciare le loro case. Il primo attacco è avvenuto nella Seitenstettengasse, dove un poliziotto è rimasto ferito in uno scontro a fuoco. Altri spari sono stati esplosi durante la fuga, sempre nel centro della capitale austriaca.

“Gli attentatori, partendo dalla Seitenstettengasse (nei pressi della sinagoga, ndr), hanno iniziato a sparare a caso nei vicini locali”, ha detto il sindaco di Vienna Michael Ludwig alla tv Orf. Da lì si sono spostati in altre zone del centro, lasciando una scia di sangue.

Sarebbero stati presi anche degli ostaggi. Lo riferiscono alcuni media locali tra cui il sito del quotidiano Kronen Zeitung . Secondo l’agenzia Apa queste voci al momento non hanno però trovato conferma.

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz condanna quello di Vienna come “un attacco terroristico disgustoso” aggiungendo che l’Austria non si lascerà intimidire dal terrorismo.

“L’Europa condanna con forza questo atto codardo che viola la vita e i nostri valori umani. I miei pensieri sono con le vittime e la gente di Vienna sulla scia dell’orribile attacco di stasera. Siamo con l’Austria”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

“Guardo con orrore l’attacco a Vienna. Un pensiero alle vittime e al popolo austriaco. E una certezza: l’Europa risponderà più forte e unita che mai. Non passeranno”, scrive su Twitter il commissario Ue Paolo Gentiloni.

“Noi francesi condividiamo lo shock e il dolore del popolo austriaco colpito stasera da un attentato nel cuore della capitale. Dopo la Francia, viene attaccato un Paese amico. E’ la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo”, scrive su Twitter, in francese e in tedesco, il presidente Emmanuel Macron.

Anche Berlino ha subito condannato l’attentato: “Non dobbiamo cedere all’odio di chi cerca di dividere le nostre società”, ha dichiarato in un tweet il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas. “Anche se la portata degli atti terroristici non è ancora determinata, i nostri pensieri vanno ai feriti e alle vittime in queste ore difficili”, ha twittato Maas riferendosi a “notizie spaventose e travolgenti” da Vienna.

“Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Vicinanza al popolo austriaco, ai familiari delle vittime e ai feriti”, scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.

“Seguiamo con grandissima preoccupazione le terribili notizie che arrivano da Vienna. Un attentato vile, che condanniamo con forza. L’Italia è vicina al popolo austriaco. L’Europa deve reagire”. Così, in un post su Twitter, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“Vicini all’Austria e al suo popolo. Contro la violenza del terrorismo e in difesa della democrazia occorre reagire insieme con tutta l’Europa”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Ciò che sta accadendo a Vienna è atroce. Siamo in presenza di un devastante salto di qualità della strategia terroristica. L’Europa deve rispondere, subito, insieme. L’immagine può contenere: una o più persone, notte e spazio all’aperto, afferma Matteo Renzi.