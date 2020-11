I mussulmani francesi stigmatizzati si sentono sotto pressione

La pressione aumenta ad ogni raccapricciante attacco. Dopo tre settimane su cinque, i musulmani francesi si sentono schiacciati.

Su di loro si sono nuovamente puntati i riflettori del sospetto anche prima degli ultimi atti di violenza estremista, comprese due decapitazioni. Il presidente Emmanuel Macron ha proseguito il suo sforzo per liberare l’Islam in Francia dagli estremisti, parte di un progetto che definisce “separatismo”, un termine che fa trasalire i musulmani.

Tra l’intensificarsi della retorica e i nuovi attacchi da parte di estranei, tra cui l’uccisione di tre persone giovedì in una chiesa cattolica a Nizza, i musulmani in Francia hanno tenuto la testa bassa e il mento alzato. Ma nel profondo, alcuni si agitano, sentendosi ritenuti responsabili.

“È preoccupante per i musulmani”, ha detto Hicham Benaissa, un sociologo specializzato in Islam sul posto di lavoro. All’interno della sua rete, ha detto, alcuni “parlano di lasciare la Francia. La situazione è tesa. C’è paura.”

L’Islam è la seconda religione in Francia, che ha la più grande popolazione musulmana dell’Europa occidentale. Ma i 5 milioni di musulmani stimati nel paese hanno camminato su una linea delicata alla ricerca della piena accettazione in quella che per molti è la loro nazione di nascita. La discriminazione getta un’ombra su alcuni ed è un vero e proprio ostacolo alla vita normale per altri.

Il prezioso valore della laicità in Francia, inteso a garantire la libertà religiosa, è stato utilizzato negli ultimi anni dallo stato per regnare in costumi praticati da alcuni musulmani. La proposta di legge del presidente può significare un ulteriore armeggiare con la legge sulla laicità del 1905 nata da un conflitto con il potente clero cattolico romano.

Macron ha provocato proteste rabbiose e chiede il boicottaggio dei prodotti francesi la scorsa settimana dall’Asia meridionale al Medio Oriente. È accusato di diffondere sentimenti anti-musulmani, in particolare mentre elogia l’insegnante decapitato vicino a Parigi, difendendo il diritto francese di caricaturizzare il profeta dell’Islam Muhammad.

Samuel Paty è stato aggredito fuori dalla sua scuola il 16 ottobre da un adolescente rifugiato di origine cecena per aver mostrato le caricature in una lezione di educazione civica. Un giovane tunisino ha ucciso tre persone giovedì all’interno della basilica nella città meridionale di Nizza, decapitando una donna.

La serie di salassi è iniziata il 25 settembre quando un giovane rifugiato pakistano ha ferito due persone all’esterno dell’ex redazione di Charlie Hebdo a Parigi. Nel gennaio 2015, gli aggressori hanno massacrato 12 persone lì dopo che il giornale aveva pubblicato caricature del profeta. Quel processo è in corso.

Le parole di solidarietà dei leader musulmani francesi sono state immancabili. L’attacco “ha toccato fratelli e sorelle che stavano pregando il loro signore. Oggi sono profondamente cristiano”, ha detto l’imam della moschea Ar-Rahma di Nizza, Otman Aissaoui.

Ma “ancora una volta siamo stigmatizzati e le persone si muovono così velocemente per mettere insieme le cose”, ha detto anche Aissaoui, riflettendo il crescente disagio dei musulmani francesi, la maggior parte delle ex colonie francesi in Nord Africa.

I musulmani “non sono né colpevoli né responsabili… Non dovremmo giustificarci”, ha detto Abdallah Zekri, un funzionario del Consiglio francese per la fede musulmana.

Gli attacchi e il piano di “separatismo” di Macron, che include una revisione parziale dell’organizzazione dell’Islam in Francia, dalla formazione degli imam alla gestione delle associazioni musulmane, hanno perforato il confine. Hanno anche focalizzato l’attenzione sul prezioso valore della laicità che è sancito nella Costituzione francese ma non è ancora chiaramente definito.

“La presenza dell’Islam non era qualcosa di previsto dalla società francese”, ha detto Tareq Oubrou, uno dei principali imam di Bordeaux.

Le tensioni sono aumentate in passato, in particolare con le modifiche alla legge sulla laicità, con una legge del 2004 che vieta il velo nelle aule e un’altra nel 2010 che vieta i copricapi.

“La laicità è sempre stata una cortina fumogena…un modo nascosto per trattare la questione dell’Islam”, ha detto Benaissa.

Rim-Sarah Alouane, dottoranda presso l’Università Capitole di Tolosa, ricercatore sulla libertà religiosa e le libertà civili, è più dura. “Dagli anni ’90, la laicità è stata usata come arma e usata impropriamente come strumento politico per limitare la visibilità dei segni religiosi, in particolare quelli musulmani”, ha detto.

“Lo stato deve assicurarsi di rispettare e abbracciare pienamente la sua diversità e non considerarla una minaccia”, ha concluso.

L’ascesa dell’Islam alla vista del pubblico fu graduale e per lo più passò inosservata fino a quando l’estrema destra non lo prese come una minaccia per l’identità francese. Negli anni si sono moltiplicate le moschee, insieme alle scuole musulmane.

Gli uomini musulmani inizialmente vennero in Francia per accettare lavori umili dopo la seconda guerra mondiale. Negli anni ’70, i musulmani immigrati che lavoravano nelle fabbriche di automobili, nell’edilizia e in altri settori erano “assolutamente essenziali per l’industria francese”, ha detto Benaissa. La Renault, ad esempio, ha installato sale di preghiera.

Molti musulmani, a differenza dei loro genitori o nonni, stanno ottenendo un’istruzione, un lavoro migliore e stanno cancellando il “mito del ritorno”.

Olivier Roy, un grande esperto, ha detto a una commissione parlamentare che la maggior parte dei musulmani ha lavorato per integrarsi nella cultura francese. “Si formano per la Repubblica francese e si lamentano di non ottenere un rimborso in cambio, di non avere il vantaggio del riconoscimento”, ha detto.

Macron ha ammesso in un discorso che la Francia ha la piena responsabilità per la “ghettizzazione” dei musulmani nei progetti di edilizia abitativa, ma insiste che la legge prevista non riguarda la stigmatizzazione dei musulmani.

Eppure lo stigmatismo fa parte della vita in Francia per molti, dall’essere individuati dalla polizia per i controlli d’identità alla discriminazione nelle ricerche di lavoro.

“Il musulmano è ridotto alla sua religione”, ha detto Oubrou, l’imam di Bordeaux. “Non tutto è cristiano nella vita di un cristiano.”

La religione senza un unico leader ha più tensioni in Francia, che vanno dal moderato al salafita con un’interpretazione rigorosa della religione fino ai veri e propri promettenti radicali.

Nel suo progetto, Macron prevede misure come la formazione di imam in Francia invece di portarli dalla Turchia, dal Marocco o dall’Algeria.

Benaissa non sottovaluta “l’offensiva ideologica” dell’Islam politico, ma afferma che un feroce dibattito pubblico sta riducendo l’Islam a una sola paura.

“L’Islam non è islamismo, un musulmano non è un islamista. Un islamista non è necessariamente un jihadista”, ha detto. “Quello che temo è che le identità si radicalizzino, con da una parte coloro che rivendicano l’identità musulmana e dall’altra coloro che rivendicano l’identità della Francia”.