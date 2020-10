Tennis, Alexander Zverev e Ugo Humbert campioni a Colonia e Anversa

Alexander Zverev, attuale numero 7 al mondo, fa il bis all’ATP 250 di Colonia e porta a casa il tredicesimo titolo della sua carriera. Dopo aver vinto, la scorsa settimana, la prima delle due edizioni del torneo (battendo in finale Felix Auger-Aliassime), domenica 25 ottobre il tedesco si riconferma campione alla Lanxess Arena dominando, con il punteggio di 62 61, l’argentino Diego Schwartzman.

Il tennis espresso da Zverev nell’ultimo mese e mezzo fa così ben sperare per il finale di stagione. Ad eccezione del Roland Garros, dove è stato eliminato dal nostro Jannik Sinner al quarto turno, il tedesco si è infatti sempre spinto fino all’ultimo atto di ogni competizione in cui ha giocato (vincendo i due tornei a Colonia e perdendo agli US Open contro Thiem).

E qui a Colonia, tra l’altro, si è vendicato proprio contro il Sinner che lo ha fatto fuori nello slam parigino. Il punteggio inflitto all’italiano, 76 63, racconta una partita combattuta nel primo set e gestita più in scioltezza nel secondo. Tanti gli errori, da entrambe le parti, tanti i bei punti e tante le battaglie psicologiche.

A Jannik è mancato un po’ di cinismo in più e forse anche un po’ di furbizia. Zverev ha sicuramente preso un bello spavento, ma alla fine l’ha spuntata con intelligenza e astuzia. Al termine della semifinale, comunque, si è trovato senza dubbi: Sinner arriverà in top 10 e si confermerà tra i giocatori più forti del circuito.

L’ATP di Anversa e il trionfo di Humbert

Nell’indoor di Anversa, invece, a trionfare è Ugo Humbert. Il francese, classe 1998, sconfigge in finale l’australiano Alex De Minaur (61 76), favorito per la vittoria del torneo e testa di serie numero 8. Conquista dunque il suo secondo titolo in carriera e da lunedì sarà numero 32 al mondo, suo best ranking.

De Minaur, dopo una bellissima semifinale contro Grigor Dimitrov, non riesce a trovare la giusta strada contro Humbert e perde la quarta finale su un totale di sette. Salirà comunque di ranking, arrivando in 25esima posizione.