Verso la nuova stretta in Calabria. Coprifuoco da mezzanotte e stop alle visite specialistiche non urgenti

Coprifuoco fra mezzanotte e le cinque del mattino, limitazioni alle visite dei pazienti negli ospedali e nelle Rsa, stop alle visite specialistiche non urgenti. Queste sarebbero le principali misure restrittive, oltre alla didattica a distanza per scuole e superiori e medie, a cui sta pensando il presidente facente funzioni Nino Spirlì. Il nuovo provvedimento dovrebbe durare due settimane dalla sua adozione. https://www.lanuovacalabria.it/

L’ordinanza che conterrà la nuova stretta non sarà tuttavia adottata in serata, ma ci sarà un surplus di riflessione fino a domani. Resta la preoccupazione per i numeri crescenti dei contagi. I 187 casi positivi nell’ultimo giorno rappresentano il record dall’inizio dell’emergenza in Calabria.

Finora il coprifuoco è stato adottato da Campania, Lazio e Lombardia. Tuttavia con limiti agli spostamenti prima della mezzanotte e con tanto di autodichiarazioni per li supera.