Rimane sub iudice il risultato di Juventus-Napoli, partita non disputata per la mancata trasferta della squadra di Gattuso a Torino, dopo il divieto di spostamento da parte dell’Asl a seguito di due casi di coronavirus.

Il giudice sportivo della Serie A ha infatti omologato i risultati della terza giornata, lasciando in sospeso il match che avrebbe dovuto andare in scena domenica sera allo Juventus Stadium.

Intanto, sono risultati tutti negativi i tamponi eseguiti ieri su calciatori e membri dello staff del club partenopeo. Nessun focolaio, dunque, all’interno della squadra e al momento restano solo Zielinski ed Elmas gli unici positivi al Covid-19.

I tamponi sono stati processati oggi a cura delle Asl di residenza dei calciatori, con prelievo dei campioni nelle singole dimore. Un piccolo giallo si è verificato sui due test che sono stati elaborati in ritardo rispetto al resto della squadra.

Un ritardo che ha alimentato la voce circa la presunta positività di un calciatore e di un collaboratore dello staff tecnico. Voci poi smentite dal club che ha comunicato che invece tutti sono negativi.

Il Napoli sta ora organizzando il ritiro che dovrebbe partire a breve a Castel Volturno per permettere alla squadra di allenarsi durante l’isolamento prescritto per i contatti diretti con i due positivi.